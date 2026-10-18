Marešić prokomentirao obranu T. Silića: "To nas je spasilo i dalo motivaciju da idemo po pobjedu"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Varaždina utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli rezultatom 1:0 odnosno golom Acapandieja iz 86. minute.

Utakmicu je prokomentirao stoper Hajduka Dario Marešić odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Jako teška utakmica, čestitam Varaždinu na dosadašnjoj sezoni. Teško je igrati protiv njih, igraju poseban stil nogometa, rekli smo prije da će ovo biti najteža utakmica u tjednu. Ponosan sam i sretan, drago mi je što smo uzeli jako bitna tri boda.

Zbog čega je bila teška utakmica?

Zbog načina na koji igra, ali i zbog teških utakmica prije. Vidjeli ste Dinamo prije, to jebio drugi stport. Onda je došao Ajax i sada Varaždin koji je jako spremna ekipa. Teško je igrati igrač na igrača, igrao sam to kod jednog trenera, jako je to teško.

Sličniji su Rijeci nego Dinamu?

Puste te kroz sredinu, misliš da možeš, pa su drugi svi skriveni. Zbog toga jesu tu gdje jesu. Zbog toga moramo biti spremni

Bili ste po statistici izuzetno dominantni.

Silić je bio odličan, moram ga pohvaliti, ono što je obranio dalo nam je dodatni motiv da idemo po pobjedu. Uspavaju te tim stilom, ako si bio dominantiji, najbitnija su tri boda, zabili smo nakon dugo vremena iz kornera.

Jeste li umorni?

Umor je tu, ali profesionalci smo, spremni smo. Željeli smo igrati svaka tri dana, to je cilj svakog igrača. Ovaj je tjedan bio najteži jer su stvarno teški protivnici bili. Devet od devet bodova, što da kažem.

Jeste li vježabli ove slobodne udarce?

Jesam prije, danas Šego nije krenuo od početka pa sam ja preuzeo i onda dobio žuti karton u kontri. Bilo bi bolje da sam zabio, ali jako sam ponosan biti dio ove ekipe.

Slijedi Thun?

Idemo se zaluženo odmoriti pa idemo po pobjedu. Poslije toga ide Pula i to je jako teška utakmica. Idemo korak po korak.

Jeste li proučavali Thun?

Nismo ništa gledali o Thunu, fokus je bio na Varaždin, poseban stil i trebali smo se za to pripremiti.

Jeste li Vi samoinicijativno gledali išta o njima?

Ne, gledali smo utakmicu s Dinamom, ali nije to ista ekipa, čuo sam da su se puno promijenili. Od utorka ide na njih.