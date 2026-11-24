Otkazivanje koncerta Dine Merlina na splitskoj Rivi, planiranog za 30. prosinca, izazvalo je brojne reakcije, a nezadovoljstvo sada stiže i iz redova malih poduzetnika. Poznata Sinjanka Marija Vučković, široj javnosti poznatija kao Mare Uštipak, objavila je da je zbog otkazivanja koncerta ostala bez sedmodnevne novogodišnje rezervacije.

Riječ je o rezervaciji četveročlane obitelji iz Austrije koja je planirala boravak tijekom novogodišnjih blagdana.

Otkazana joj sedmodnevna rezervacija

Mare Uštipak svoje je nezadovoljstvo podijelila na društvenim mrežama, gdje se u videoporuci obratila inicijatorima peticije protiv Merlinova nastupa.

Poručila je da je upravo saznala za otkazivanje rezervacije četveročlane skupine iz Austrije te za to prozvala one koji su tražili otkazivanje koncerta.

Uz video je objavila i ironičnu poruku:

„Svaka 'bahata' akcija lančano pokreće reakciju na nas male poduzetnike... Hvala.”

Njezina objava otvorila je pitanje posljedica koje otkazivanje velikih koncerata može imati za iznajmljivače i druge poduzetnike koji tijekom blagdana računaju na dolazak gostiju.

Više od 20 tisuća potpisa protiv koncerta

Podsjetimo, koncert Dina Merlina trebao se održati 30. prosinca na splitskoj Rivi, no njegov je najavljeni nastup izazvao nezadovoljstvo dijela građana zbog troškova organizacije.

Peticiju protiv koncerta potpisalo je više od 20 tisuća ljudi, a njezini pokretači tražili su da se novac predviđen za Merlinov nastup preusmjeri za nabavu PET/CT uređaja za KBC Split.

Nakon reakcija javnosti splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da Grad Split neće potpisati ugovor s pjevačem.

Iako je odluka zadovoljila protivnike koncerta, dio građana i poduzetnika smatra da bi otkazivanje moglo imati negativne posljedice za turističku potrošnju tijekom blagdana.

Mare Uštipak jedna je od onih koji tvrde da su posljedice već osjetili, a njezina objava pokazuje da rasprava o Merlinovu nesuđenom nastupu na splitskoj Rivi još nije završena.