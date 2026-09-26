MARCO PAŠALIĆ NAKON POGOTKA: "Vježbao sam ovakve situacije u klubu"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala u Pragu protiv Češke prvo kolo Lige nacija, a slavili su Vatreni rezultatom 1:2. Hrvatska je povela preko Modrića u 47. minuti, Karabec je izjednačio u 54. minuti, a pobjedu Vatrenima donio je Marco Pašalić u 77. minuti.

Utakmicu je prokomentirao strijelac pobjedničkog pogodtka Marco Pašalić odgovaravši na novinarska pitanja.

Kao da se vratilo za situaciju protiv Paname?

Da, mislim da sam podmirio dugove, ne volim razmišljati o tome više.

Zabili ste gol nakon dobre reakcije?

Da, mislim da sam dobro ušao, bila je dobra Perišićeva lopta, vježbao sam to u klubu.

Znalo se da treba pobjeda ovdje?

Da, ne treba nikoga gledati kao lakog protivnika, fizički su drugačiji, no bilo je teško, ali uspjeli smo.

Jeste li bili nervozni tijekom VAR pobjede?

Bio sam na iglama, nije mi bilo svejedno, ali srećom bilo je zaleđe.

Španjolci su slavili protiv Engelske...

Nisam ni znao, hvala na informaciji. Idemo svaku utakmicu po pobjedu, briga nas tko je na drugoj strani.