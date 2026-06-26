Marčinko zbog ozljede predala meč i ostala bez borbe za naslov

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko nije uspjela izboriti plasman u finale WTA turnira u Eastbourneu nakon što je zbog zdravstvenih problema bila prisiljena predati polufinalni dvoboj protiv Amerikanke Madison Keys.

Marčinko je u prvom setu bila u podređenom položaju te ga je izgubila rezultatom 6:1. Početkom drugog seta zatražila je liječničku pomoć zbog problema s trbušnim zidom, a nakon pregleda odlučila je prekinuti meč i predati susret.

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Time je ostala bez prilike da drugi put u karijeri zaigra u finalu jednog WTA turnira. Podsjetimo, svoj prvi naslov na toj razini osvojila je u svibnju ove godine, kada je slavila na turniru u Rabatu.

Amerikanka Madison Keys tako je bez veće borbe izborila finale turnira u Eastbourneu, gdje će pokušati osvojiti svoj treći naslov na ovom travnatom turniru.

Za trofej će igrati protiv iskusne Njemice Tatjane Marie, koja je također do završnog meča stigla nakon predaje suparnice. Latvijka Jelena Ostapenko izgubila je prvi set rezultatom 6:1, a pri zaostatku 2:1 u drugom setu zbog zdravstvenih problema odlučila je odustati od nastavka susreta.

Maria će tako igrati svoje peto WTA finale u karijeri, a zanimljivo je da je u dosadašnja četiri finalna nastupa uvijek izlazila kao pobjednica. Posljednji naslov osvojila je prošle godine na travnatom turniru u Queen'su.