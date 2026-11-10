Maraton klub Marjan novi je prvak Hrvatske u trčanju na 12 sati

U subotu, 7. studenoga 2026., na terenima Sportskog centra Mladost na Savi u Zagrebu održana je ultramaratonska utrka simboličnog naziva „Ultramaratonci trče počasni krug“, u organizaciji Atletski Klub Sljeme i Atletski klub Agram iz Zagreba. U sklopu cjelodnevnog atletskog događanja održano je i pojedinačno i ekipno Prvenstvo Hrvatske u trčanju na 12 sati, na kojem su članovi Maraton kluba Marjan iz Splita ostvarili izniman uspjeh osvojivši ekipni naslov državnih prvaka.

U pojedinačnoj muškoj konkurenciji ponovno je zablistao Zdravko Jadrijev, član splitskog Maraton kluba Marjan, koji je još jednom potvrdio status najboljeg hrvatskog ultramaratonca. Jadrijev je u 12 sati istrčao impresivnih 151,858 kilometara, postavivši pritom novi osobni rekord i osvojivši naslov prvaka Hrvatske. Sjajan uspjeh splitskog kluba upotpunio je njegov klupski kolega Marinko Čubrilo, koji je s istrčanih 145,929 kilometara, također uz osobni rekord, osvojio drugo mjesto i naslov viceprvaka Hrvatske. Treće mjesto pripalo je Hrvoju Vlašiću iz AK Sljeme, koji je ostvario rezultat od 141,871 kilometar.

U ženskoj konkurenciji ponovno je potvrđena dominacija zagrebačkog AK Sljeme. Posebno se istaknula Mirjana Šimek Bilić, koja je s rezultatom od 145,190 kilometara postavila novi hrvatski rekord u trčanju na 12 sati. Drugo mjesto osvojila je Paula Vrdoljak sa 137,110 kilometara, a treće Maja Bonačić sa 132,542 kilometra. Sve tri osvajačice medalja članice su AK Sljeme.

Ekipno zlato ponovno stiže u Split

Splitska trojka u sastavu Zdravko Jadrijev, Marinko Čubrilo i Dinko Santini ostvarila je ukupno 419,017 kilometara za uvjerljivo prvo mjesto i titulu državnih prvaka. Dinko Santini u ovaj je rezultat ugradio svoj osobni rekord sa 121,230 kilometara i osmim mjestom u pojedinačnom poretku. Marin Šušnjar utrku je završio na 22. mjestu i istrčanih 81,492 km. Ovo je ujedno i najbolji rezultat koji je istrčala jedna ekipa u svim dosadašnjim izdanjima prvenstva Hrvatske u trčanju na 12 sati.

Drugo mjesto u ekipnom poretku osvojio je RC Kotlich Dive iz Slavonskog Broda, za koji su Mislav Krmpotić, Hrvoje Krpan i Dražen Popko istrčali ukupno 388,075 kilometara. Treće mjesto pripalo je AK Maratonjare iz Kutine, čiji su članovi Saša Lukačević, Vedran Kelemen i Mario Marković ostvarili ukupno 363,345 kilometara.

Ovim naslovom Maraton klub Marjan nastavlja iznimno uspješnu sezonu na državnim prvenstvima u ultramaratonu. Nakon dva druga mjesta ostvarena na prvenstvu Hrvatske u trčanju na 100 kilometara u Slavonskom Brodu i trčanju na 6 sati, održanom u Solinu, sada su se popeli i na najviše postolje.

Bogati sportski program na stadionu Mladosti obuhvatio je i utrke na 6 sati te maraton, u kojima su također nastupili predstavnici Maraton kluba Marjan.

U utrci na šest sati najbrži su bili Milan Zorić iz AK Sljeme, s istrčanih 82,190 kilometara, te Matea Marinović Božić u ženskoj konkurenciji, s rezultatom od 69,115 kilometara. Zlatan Lizde iz Maraton kluba Marjan završio je utrku na 20. mjestu ukupnog poretka, pretrčavši 49,701 kilometar.

U maratonskoj utrci najbrži su bili Ivan Maletić s vremenom 3:12:11 u muškoj te Marija Lipuš s vremenom 3:37:55 u ženskoj konkurenciji. I ovdje je Marjan imao razloga za zadovoljstvo: Pjera Sušnjar osvojila je treće mjesto u ukupnom poretku s rezultatom 4:18:36.