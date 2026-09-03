Maradonina desetka, Cruijffova četrnaestica...Hoće li Hajduk umiroviti Gudeljovu četvorku?

Sve je u znaku odlaska Ivana Gudelja, prepune su društvene mreže objava prijatelja, poštovatelja. Mnogi suigrači dali su izjave medijima, puni tuge, ali i ponosa što su bili dijelom Ivanovog života. Shrvan je Zoran Vulić, Iko Buljan, tajnik Humanih zvijezda Splita Branko Bosanac, veliki Ivanov prijatelj i suradnik, tuguje Ivica Šurjak, Dražen Mužinić, preko društvenih mreža opraštaju se Rizah Mešković, Ardijan Kozniku, Eduard Abazi, javio se iz Francuske pun tuge Mehmed Baždarević…

A mi smo došli u ovom teškom trenutku na jednu ideju, koju bi Hajduk manirom velikog kluba mogao napraviti.

Umirovimo Hajdukov dres s brojem 4.

Netko će reći, bilo je još velikih igrača koji su preminuli…

Ali ne, Ivanova priča je posebna, pa nisu bezveze snimani filmovi o njegovom životu i karijeri.

Jedan igrač koji se pojavio i kao bijeli anđeo lebdio nad blatom Poljuda.

Jedna briljantna i naprasno prekinuta karijera.

Jedna nedorečena nogometna priča.

Ivanova i naša…

Napravili su to već veliki svjetski klubovi.

Napoli je umirovio Maradoninu desetku.

Slavni Ajax, koji nam uskoro opet dolazi, umirovio je dres s brojem 14 Johana Cruijffa.

Milan je umirovio dres broj 6, nedavno preminulog Franca Baresija, kao i dres broj 3 u čast svog dugogodišnjeg kapetana Paola Maldinija, uz napomenu da se taj Maldinijev dres može vratiti ako ga kao igrač zaduži netko od Maldinijevih sinova.

Milanski Inter umirovio je dres s brojem 4 Giacinta Facchettija.

West Ham je umirovio dres s brojem 6 koji je nosio legendarni engleski kapetan iz trofejne 1966., Bobby Moore.

Zagrebačka Cibona umirovila je košarkaški dres s brojem 10, koji je nosio veliki Dražen Petrović.

Umirovimo i mi Gudeljovu četvorku, pokažimo da smo veliki klub, istaknimo je negdje na Poljudu, kako volimo reći, za sva vrimena.

Neka svitli.

Neka naš Ivan bude zauvijek s nama.