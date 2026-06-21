Manji požari u Splitu i Imotskoj krajini, vatrogasci intervenirali i zbog otvaranja stana

Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata imali nekoliko intervencija na području Splitsko-dalmatinske županije, uglavnom zbog požara otvorenog prostora te jedne tehničke intervencije.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u Splitu je u 20:28 sati izbio požar trave u Odeskoj ulici. Opožareno je oko 10 četvornih metara površine, a na intervenciju je izašlo jedno vozilo Javne vatrogasne postrojbe Split s tri vatrogasca.

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Na području Imotske krajine zabilježena su dva požara. U Donjem Prološcu u 11:24 sati gorjeli su trava i smeće uz prometnicu, pri čemu je opožareno oko 600 četvornih metara. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a Imotski koji su na teren izašli s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Samo nekoliko minuta kasnije, u 11:37 sati, u Grubinama je izbio požar livade. Vatra je zahvatila oko 200 četvornih metara trave, a na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca JVP-a Imotski s jednim vozilom.

Vatrogasci su intervenirali i u Strožancu, gdje su u 13:19 sati otvarali vrata stana. Na teren su izašla dva vozila JVP-a Podstrana s četiri vatrogasca.