Manje novca za Dom mladih, više za Advent? Šuta odgovorio na prozivke: "Ne slažem se s tim"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta tijekom obilaska Spaladium Arene odgovarao je i na pitanja o predstojećem rebalansu gradskog proračuna, koji bi se pred vijećnicima trebao naći u četvrtak. Posebnu pozornost izazvalo je smanjenje planiranih sredstava za Dom mladih, dok se istodobno povećava proračunska stavka za ovogodišnji Advent.

Novinari su gradonačelnika pitali znači li takva preraspodjela da je turističkim sadržajima dana prednost pred potrebama mladih i kulturne scene.

Šuta je takvo tumačenje odlučno odbacio.

"Ne slažem se ni s jednim tim navodom"

„Ja se s vama ni u jednom trenutku, ni u jednom tom navodu, ne slažem što se tiče Doma mladih“, poručio je Šuta.

Objasnio je da su tijekom pripreme projekta Doma mladih bile potrebne dodatne izmjene, zbog čega se promijenila i planirana dinamika financiranja.

Prema njegovim riječima, vrijednost projekta ranije je bila dimenzionirana na 50 milijuna eura, a potom na 40 milijuna eura.

„Rađene su dodatne preinake na projektu, gdje je bilo mnogo problema i ti problemi su se morali otkloniti“, kazao je.

Novac se prebacuje u 2027. godinu

Gradonačelnik tvrdi da smanjenje proračunske stavke za 2026. godinu ne znači odustajanje od projekta niti trajno uskraćivanje sredstava.

„Ako se ta sredstva jednostavno miču iz 2026. i premještaju u 2027. godinu, ne znači da neće biti utrošena. Bit će utrošena“, naglasio je.

Pojasnio je da projekt vodi Eremut te da se očekuje što skorije pokretanje postupka javne nabave.

Jedan od problema, prema njegovim riječima, bili su složeni imovinskopravni odnosi i potreba za razgraničenjem prostora obuhvaćenih projektom.

„Na cijelom projektu, gdje se također isprepleću javni i privatni vlasnici i Ekonomska škola za određeni obuhvat, trebalo je napraviti određena razgraničenja“, objasnio je Šuta.

Dodao je da su ti postupci utjecali na projektnu dokumentaciju i dinamiku realizacije.

Zašto se smanjuju sredstva i za druge projekte?

Novinari su otvorili i pitanje drugih proračunskih stavki koje se rebalansom znatno smanjuju, među kojima je spomenut i projekt centra za digitalno odnosno automatizirano upravljanje prometom.

Šuta je odgovorio da je proračun prije svega planski dokument te da se tijekom godine sredstva usklađuju sa stvarnom mogućnošću realizacije projekata.

„S obzirom na postupke javne nabave ili postupke imovinskopravnih odnosa, ako se procjenjuje da do konca godine to neće biti utrošeno, onda upravo zbog toga postoji rebalans proračuna“, rekao je.

Prema njegovim riječima, stručne službe procjenjuju dinamiku provedbe pojedinih projekata i predlažu odgovarajuće izmjene.

Kao jedan od razloga zastoja na određenim projektima naveo je i poništenje državnog natječaja za europska bespovratna sredstva, zbog čega se očekuje novi poziv.

Što će odlučiti gradski vijećnici?

Šuta je poručio da za svaku izmjenu proračunskih stavki postoji obrazloženje te da se smanjenje planiranih sredstava ne može automatski tumačiti kao odustajanje od pojedinog projekta.

Ipak, ostaje pitanje kada će konkretno započeti sljedeća faza realizacije Doma mladih, s obzirom na to da gradonačelnik nije naveo točan datum raspisivanja javne nabave.

O predloženom rebalansu raspravljat će gradski vijećnici, a upravo bi promjene u financiranju velikih gradskih projekata mogle biti jedna od važnijih tema sjednice.