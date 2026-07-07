Manje gostiju u lipnju, ali Kvarner bez razloga za brigu: Predsezona gotovo kao lani

Na Kvarneru je u lipnju ostvareno 492.116 dolazaka i 2.508.084 noćenja, što je u odnosu na isti mjesec prošle godine 9 posto manje dolazaka i 8 posto manje noćenja.

Ovogodišnji rezultat je pritom iznad ostvarenja iz lipnja 2024., dok je u odnosu na lipanj 2023. ostvaren veći broj dolazaka, uz nešto manji broj noćenja, pokazuju podaci Turističke zajednice (TZ) Kvarnera, prenosi Novi list.

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Više od milijun dolazaka

Marijana Kalčić, direktorica županijske TZ, istakla je pritom kako je u prvih šest mjeseci ove godine Kvarneru zaključio s više od milijun dolazaka, gotovo jednako kao u istom razdoblju prošle godine, te oko 4,6 milijuna noćenja, odnosno tek oko jedan posto manje.

– Taj turistički promet prije svega nose naše vodeće destinacije – Mali Lošinj, Opatija, Crikvenica, Krk i Rab – dok Gorski kotar nastavlja bilježiti rast i potvrđuje da kvalitetna cjelogodišnja ponuda donosi rezultate.

Pritom treba reći kako su lipanjski rezultati dio ukupnih turističkih kretanja tijekom godine, kao i kako kretanja u lipnju snažno ovise o kalendaru školskih praznika i blagdana na našim emitivnim tržištima, osobito u Njemačkoj i Austriji.

Kada su blagdan Duhovi ranije, dio dolazaka se prebacuje u svibanj, pa lipanj može izgledati slabije iako ukupni polugodišnji rezultat ostaje stabilan.

Zato se u turističkoj analitici primarno promatraju prvih šest mjeseci i cijela godina, a ne izolirani mjeseci, ukazala je Kalčić.

Dakle, ovogodišnji raspored blagdana je dobar dio turističkog prometa prebacio na kraj svibnja pa je većina destinacija u tom razdoblju imala velike pluseve u turističkoj statistici, dok je lipanj ove godine u pravilu ostao u minusu prema lani.

Na lanjskim brojkama

Međutim, prva polovica godine je ukupno otprilike na lanjskim brojkama.

– Takvi pokazatelji potvrđuju stabilnost turističkog prometa, ali i jasno pokazuju koliko se turističko tržište danas brzo mijenja. To od nas zahtijeva brzu prilagodbu, zbog čega moderniziramo digitalnu komunikaciju i jačamo prisutnost na digitalnim kanalima.

Unaprjeđujemo suradnju s lokalnim turističkim zajednicama, kroz koncept Kvarner 365 razvijamo cjelogodišnju ponudu te podupiremo aktivnosti usmjerene na jačanje zračne povezanosti Kvarnera.

Pred nama je glavni dio turističke godine, u koji ulazimo s dobrim temeljem i titulom Europske regije gastronomije 2026., koja dodatno jača međunarodnu vidljivost Kvarnera i njegove gastronomske ponude, kazala je Kalčić.

Što se dogodilo u lipnju?

Što se tiče lipanjskih podataka, vidljivo je i da su gosti iz Njemačke dio predsezonskih praznika ipak odradili u svibnju, obzirom da je lipanj donio pad broja njemačkih noćenja od 30-ak posto, međutim, u svibnju je bilježen dvoznamenkasti porast s ovog tržišta.

Gledano od početka godine, njemačko tržište je i dalje vodeće u ukupnom prometu i ostvarenih oko milijun noćenja, međutim s padom od nekih 7 posto u odnosu na lani.

Prošlog je mjeseca u padu od 7 posto bilo i austrijsko tržište, kao i tržišta Slovačke i Srbije, dok su “povukli” gosti iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Češke i Italije.

Svakako valja istaknuti kako su u prvih pola godine na drugom mjestu, odmah iza njemačkih noćenja po ukupnom fizičkom turističkom prometu domaća noćenja.

Domaće je tržište tako na Kvarneru u predsezoni drugo najjače tržište što je prije samo nekoliko godina ustvari bilo praktički znanstvena fantastika.

U prvih pola godine Slovenija je bila treće najjače emitivno tržište, a slijede Austrija, Mađarska, Italija, Češka, Poljska, Slovačka i Srbija.

Najveći dio kolača Krku

Prošli je mjesec otprilike isti broj noćenja kao i lani donio hotelima i obiteljskom smještaju, dok su kampovi bili desetak posto u minusu.

U prvih pola godine, međutim, svi segmenti smještaja su u plusu. Hoteli su u šest mjeseci ostvarili oko 1,4 milijuna noćenja ili 8 posto više, obiteljski smještaj oko 1,7 milijuna noćenja ili čak 14 posto više, dok su kampovi u istom razdoblju “upisali” oko milijun noćenja ili 11 posto više.

Zanimljivo je kako je ustvari pad bio u odmaralištima i sličnim objektima, a najveći u nekomercijalnom smještaju u kojem je registrirano nešto manje od pola milijuna noćenja, dakle, polovica onoga što se, primjerice ostvarilo u kampingu, a što je 13 posto manje nego lani.

Gledano po subregijama, prva polovica turističke 2026. u pravilu je svim subregijama donijela ili jedan posto više ili jedan do dva posto manje noćenja nego lani, s time da je Opatijska rivijera u minusu 4 posto, a Gorski kotar u plusu za 6 posto u odnosu na lani.

Najveći dio kolača kao i uvijek otpada na otok Krk – oko milijun i pol noćenja, s oko 800.000 noćenja slijede Cresko-lošinjski otoci, potom Opatijska rivijera na kojoj je ostvareno nešto više od 700.000 noćenja, Crikveničko-vinodolska rivijera s oko 670.000 noćenja, otok Rab s oko 450.000 noćenja, Riječki prsten s oko 350.000 noćenja te Gorski kotar s oko 55.000 noćenja.