Manifestacija "Nostalgija" svečano otvorena modnom revijom tradicijskih nošnji i modnih kreatora.

17. Dani tradicije “Nostalgija” – Kaštela 2026, svečano su otvoreni sinoć u Kaštel Novom, na rivi i brcu u organizaciji TZ grada Kaštela, suorganizaciji udruge Šušur, a pod pokroviteljstvom Grada Kaštela, Županije splitsko-dalmatinske, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Ministarstva turizma, Ministarstvo poljoprivrede te tvrtke Cemex.

U cilju očuvanja i promocije bogatstva kaštelanske i hrvatske baštine i produženja turističke sezone, Turistička zajednica grada Kaštela u suradnju s udrugom za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti i baštine Šušur, započela je 2010. godine s organizacijom manifestacije „Nostalgija – Dani tradicije Kaštela“ s naglaskom na bogatstvo nematerijalne kulturne baštine, izvorne hrvatske proizvode i u duhu kršćanske tradicije.

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17. Dani tradicije “Nostalgija” – Kaštela 2025, svečano su otvoreni sinoć u K. Novom, na rivi i brcu u organizaciji TZG Kaštela, suorganizaciji udruge Šušur, a pod pokroviteljstvom Grada Kaštela, Županije splitsko-dalmatinske, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Ministarstva turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Cemex Hrvatska d.o.o.

Ova manifestacija 2017. godine dobila je posebno priznanje “Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” za tradicijsku manifestaciju.

Sve je počelo defileom donjokaštelanskom rivom, a okupljeni su mogli uživali u koreografiji Kaštelanskih mažoretkinja i glazbi HGD Zrinski.

Nakon defilea, događanje se preselilo na novsko brce gdje je upriličen zabavni dio programa i naravno, svečano otvorenje manifestacije.

Samu manifestaciju otvorio je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović puštanjem bijele golubice, a nakon toga posjetitelji su mogli uživati u modnoj reviji tradicijskih nošnji i modnih kreatora.

Škola za modu i dizajn Zagreb, Obrtnička škola Požega, Obrtnička škola Split,

Anamarija Kurtović, Šime Kovačević, Nikola Kapetanov i Slavica Kosor predstavili su se kao kreatori dok su u zabavnom dijelu nastupile

ŽVS Kaštelanke, Klapa Štorija i Mira Oštrić.

Manifestacija Nostalgija traje cijeli vikend, a večeras nas očekuje Županijska smotra folklora, također na brcu u Novom, a na rivi možete posjetiti Eko-etno sajam te pronači ponešto za sebe. Ulaz na sva događanja je besplatan.