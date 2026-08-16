Mamut srušio Rijeku, Varaždin stigao do treće pobjede

Varaždin je na domaćem travnjaku svladao Rijeku 2:0 u susretu trećeg kola SuperSport HNL-a i tako nastavio savršen ulazak u novu sezonu.

Junak momčadi Nikole Šafarića bio je Ivan Mamut, koji je postigao oba pogotka. Varaždin je poveo u 20. minuti, a Mamut je već u 31. minuti iz kaznenog udarca postavio konačnih 2:0.

Varaždinci su tako stigli do treće pobjede u isto toliko utakmica te se trenutačno nalaze na drugom mjestu s devet bodova, koliko ima i vodeći Osijek.

Rijeka je nakon ovog poraza ostala na tri boda i nalazi se na šestom mjestu, uz utakmicu manje.