Dostupnost preventivnih zdravstvenih pregleda jedan je od važnih izazova za stanovnike manjih gradova i ruralnih područja Dalmacije. Odlazak u udaljenu zdravstvenu ustanovu za brojne građane podrazumijeva organizaciju prijevoza, dodatne troškove i prilagođavanje svakodnevnih obveza, što ponekad može biti razlog odgađanja preventivnih pregleda. Upravo zato posebnu vrijednost imaju akcije mobilne mamografije, kakva je ovih dana provedena na području Trilja. Umjesto da žene putuju prema udaljenijim zdravstvenim ustanovama, mogućnost obavljanja važnog preventivnog pregleda približena je njihovu mjestu stanovanja.

Poziv ženama koje su ranije propustile pregled

Akciju je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ligom protiv raka i patronažnom službom Doma zdravlja. Kako izvještava Ferata, posebna pozornost posvećena je ženama s triljskog područja koje se ranije nisu odazvale pozivima u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama, organizatori su zadovoljni odazivom i nadaju se nastavku sličnih aktivnosti. Točan broj žena koje su tijekom ove akcije obavile mamografski pregled zasad nije objavljen.

U Hrvatskoj godišnje više od 3.000 novih slučajeva raka dojke

Prema posljednjim dostupnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj su tijekom 2023. godine zabilježena 3.293 nova slučaja raka dojke, dok je od te bolesti tijekom 2025. godine umrlo 712 žena. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke provodi se od 2006. godine, a u njegovu okviru žene u dobi od 49 do 70 godina pozivaju se na besplatan mamografski pregled svake dvije godine. Godišnje se u sklopu programa obavi približno 150.000 mamografskih pregleda, uz odaziv od oko 70 posto. Pravodobno otkrivanje bolesti znatno povećava mogućnosti uspješnog liječenja, zbog čega je važno da žene ne odgađaju preporučene preventivne preglede.

Model koji bi mogao pomoći i drugim dalmatinskim sredinama

Mobilne zdravstvene usluge posebno su korisne u Dalmatinskoj zagori i na otocima, gdje udaljenost specijalističkih ordinacija može predstavljati dodatnu prepreku pristupu zdravstvenoj skrbi. Povezivanjem lokalnih zdravstvenih djelatnika, patronažnih službi i mobilnih dijagnostičkih timova moguće je obuhvatiti i dio stanovništva koji se teže odaziva redovitim pozivima na preglede. Takve akcije ne mogu zamijeniti kontinuiranu zdravstvenu skrb, ali mogu biti važna dopuna postojećem sustavu. Triljski primjer pokazuje koliko je važno preventivne programe prilagođavati stvarnim životnim okolnostima građana.