MAMIO JE POGLEDE SPLIĆANA Na splitskoj obali usidren 'divovski' kruzer. Fascinantan je, pogledajte

Norwegian Breakaway, tako se zove najveći kruzer koji je ikad sklopljen,zavaren i opremljen u njemačkom škveru Meyer-Werft u Papenburgu, nasjeverozapadu Njemačke.

Danas je uplovio u splitski porto.

Dug više od 326 metara, širine 52 metra i bruto tonaže od oko 146 tisuća GT, Norwegian Breakaway može primiti gotovo 4 tisuće putnika uz posadu od oko 1.600 članova. Putnicima je na raspolaganju više od dvije tisuće kabina, uključujući luksuzne suiteove u kompleksu The Haven, s privatnim bazenom, loungeom i vrhunskom uslugom.

Ono što ga izdvaja u svijetu krstarenja jest koncept “freestyle cruising” – putnici nisu vezani strogim rasporedima, već mogu sami birati gdje će i kada večerati ili se zabavljati. Na šetnici The Waterfront, dugoj četvrt milje, nalaze se brojni barovi i restorani na otvorenom, idealni za večeru uz zalazak sunca. U unutrašnjosti broda nude se specijalizirani restorani poput Cagney’s Steakhousea, Le Bistra ili Ocean Bluea, dok ljubitelje opuštanja očekuje prostrani Mandara Spa s termalnim zonama.

Za avanturiste i obitelji s djecom tu su akvapark, mini-golf, visoki užadni park i bogat zabavni program. Na pozornici se izvode originalne produkcije, a brod raspolaže i komičarskim klubom, kao i sadržajima prilagođenima djeci.

Norwegian Breakaway prepoznatljiv je i po upečatljivo oslikanom trupu – umjetničkom radu slavnog američkog pop-art umjetnika Petera Maxa.

U svojoj dosadašnjoj karijeri brod je uglavnom bio vezan uz New York, odakle je plovio prema Bermudama, Floridi i Bahamima. No, od ljeta 2025. godine Breakaway će svoju bazu premjestiti u Barcelonu, nudeći krstarenja od devet do jedanaest dana prema Italiji, Francuskoj i Balearskim otocima.

S kombinacijom luksuza, zabave i fleksibilnosti, Norwegian Breakaway opravdava reputaciju “plutajućeg grada” i ostaje jedan od najpoželjnijih izbora za sve one koji žele doživjeti more na moderan način.