Šest izgubljenih života, izgorjeli domovi i ljudi koji su spas od vatrene stihije tražili u moru. U noći s 13. na 14. kolovoza požar je zahvatio područje Omiša i okolice, a stanovnici su se našli u vatrenom obruču iz kojeg su pokušavali pobjeći zakrčenim cestama.

Za HTV-ov Labirint preživjeli su opisali dramatične trenutke evakuacije, a građani koji su brodicama spašavali ljude prisjetili su se noći u kojoj su riskirali vlastite živote. Tri mjeseca nakon tragedije stanovnici traže odgovore o uzbunjivanju, odgovornosti i pomoći u obnovi.

"Mama, vozi brže, izgorjet ćemo!"

Za stanovnike Omiša i okolnih mjesta noć požara počela je naglim približavanjem vatre kućama. Mnogi su se nadali da plamen neće doći do njih, no situacija se, prema njihovim svjedočanstvima, mijenjala iz minute u minutu.

Gorana Lovića iz Lokve Rogoznice supruga je pozvala da se hitno vrati kući jer je požar već zahvatio objekt. Kada je stigao, vatra se proširila toliko da nisu mogli doći do druge kuće, udaljene tristotinjak metara, u kojoj se nalazilo maloljetno dijete.

Dubravka Marunčić iz Stanića spremala je djecu na spavanje kada je njezina kći primijetila neobičan prizor. Mama, vidi, zašto je stablo crveno? – upitala ju je djevojčica. Kada se okrenula, Dubravka je shvatila da je vatra već stigla do njihove kuće. Odlučila je odmah krenuti s djecom.

Gabrijela Baučić iz Borka također je s obitelji pokušavala pobjeći automobilom, no promet je bio gotovo potpuno zaustavljen.

-Moj mlađi, David, kad je vidio plamen u retrovizoru, okrenuo se i vidio da dolazi blizu nas. „Mama, vozi brže, izgorjet ćemo!” A ti stojiš. Strašno, prisjetila se za HTV-ov Labirint.

Julija Hrstić pokušavala je zaštititi kuću polijevanjem vodom, no kada su nestali i struja i voda, obitelj je odlučila otići. U automobil su poveli i psa, ali su ubrzo naišli na kolonu vozila koja se gotovo nije pomicala.

Ceste blokirane, spas u moru

Dubravka Marunčić opisala je kako su automobili prolazili između plamenova, dok je vjetar nosio užarene grane i žeravicu: "Gorjelo je s gornje i donje strane ceste. Padala je kiša žeravice. Užasno vruće". Kada je primijetila da gore i automobili te da ljudi iz njih bježe, odlučila je skrenuti prema moru. Ondje je s troje djece izašla iz vozila i potrčala prema obali. U plićaku su već bili brojni ljudi koji su, poput njih, tražili zaklon od vatre.

- Nismo mogli disati. Gusti crni dim spustio se dolje, žeravica je padala oko nas, rekla je. Prisjetila se i mladića koji im je prišao u moru te počeo polijevati nju i djecu morskom vodom kako bi ih zaštitio od vrućine i žeravice. Samim tim što je bio blizu mene osjećala sam sigurnost. Smirila sam se jer sam znala da mogu računati na njega, ispričala je za HTV-ov Labirint.

Ubrzo su se pojavile brodice koje su počele preuzimati ljude s obale i iz mora.

"Čuli smo krikove, ljudi su plivali i čekali pomoć"

Među građanima koji su svojim brodicama krenuli u spašavanje bio je i Mario Popovac iz Omiša. S prijateljem je zaplovio prema ugroženim područjima, iako je zbog gustog dima vidljivost bila iznimno slaba.

- Čuli smo krikove. Jednostavno smo među ljude ušli s brodom. Na 200 ili 300 metara od obale nismo mogli stajati od vrućine, opisao je.

Prve ljude pronašli su tristotinjak metara od obale. Popovac kaže da je dim bio toliko gust da nije vidio ni pramac vlastite brodice. Tijekom jedne od vožnji prijatelj ga je upozorio da zaustavi plovilo. U moru su ugledali starijeg muškarca koji se održavao na površini držeći se za dvije prazne kante za gorivo.

- Opet smo slučajno naišli na njega. Sreća je, po meni, da su građani spontano izašli na more, rekao je.

Popovac i drugi građani nastavili su evakuaciju tijekom noći, sve do približno 4.30 ujutro. Da nismo izašli, pitanje je što bi se dogodilo. I ovako je tragedija, rekao je.

Dubravka Marunčić prisjetila se i Milana Balića, koji je brodicom došao po ljude okupljene na obali Male Luke. Prema njezinu svjedočanstvu, nije želio otići dok ne preuzme sve kojima je trebala pomoć.

Šest izgubljenih života i obitelji koje su ostale bez najmilijih

Požar je odnio šest života, a posljedice tragedije ostale su duboko urezane u sjećanja stanovnika. Novinar Slobodne Dalmacije Vinko Vuković, koji je pratio događaje, naveo je da su žrtve stradale na području koje je bilo najteže zahvaćeno požarom. Među poginulima bile su dvije radnice istog hotela, umirovljeni vatrogasni zapovjednik te troje članova iste obitelji.

- Sva pomoć ovog svijeta toj obitelji neće biti dostatna da se može nositi s onim što su preživjeli oni koji su ostali iza njih. To je tuga koju čovjek teško može pojmiti, rekao je Vuković.

Julija Hrstić priznaje da je i danas preplavljuju emocije kada se prisjeti te noći. Život koji je izgubljen ne može se vratiti. Ni život ni zdravlje ljudima koji će imati posljedice. Kad danas promislim o tome, često mi se plače, rekla je.

Zašto nije bilo upozorenja i tko je odgovoran?

Osim posljedica požara, stanovnici u reportaži otvaraju i pitanje funkcioniranja sustava uzbunjivanja. Gabrijela Baučić tvrdi da stanovnici nisu dobili pravodobne upute o evakuaciji.

- Nikakva sirena nije se oglasila, nikakve upute nismo dobili. Bio je kaos. Nitko nije znao kamo će i što će, rekla je.

Julija Hrstić također je postavila pitanje zašto nije aktiviran sustav ranog upozoravanja i upravljanja krizama SRUUK. Zašto se nije oglasio? Je li se moglo reagirati i ljude uzbuniti? Bolje i lažna uzbuna nego da se ovo dogodi, poručila je.

Novinar Vinko Vuković kritizirao je objašnjenja da se uzbunjavanje izbjegavalo kako ne bi nastala panika: "A čemu smo onda svjedočili tu noć, ako ne panici? To je bila nenormalna panika", rekao je.

Sugovornici su upozorili i na probleme s protupožarnim putovima te dostupnošću vode. Goran Lović tvrdi da su protupožarni putovi bili zapušteni i da nije bilo dovoljno dostupnih hidranata. Vuković je prenio svjedočanstvo teško pokretnog stanovnika kojem su vatrogasci, prema njegovim riječima, rekli da ne mogu gasiti kuću jer hidrant nije radio.

Nakon požara prijete odroni, stanovnici traže pomoć države

Stanovnici upozoravaju da opasnost nije prestala gašenjem požara. Gabrijela Baučić, čiji je stan izgorio nakon što je vatra zahvatila balkon, opisala je kako je obitelj u jednoj noći izgubila dom koji je godinama stvarala.

- U jednoj noći jednostavno ostaneš bez svega što si godinama stvarao. Bez doma, obiteljskog gnijezda, rekla je.

Obnova je u tijeku, ali strah ne prestaje. Baučić upozorava na stijene koje su se počele odronjavati nakon požara, kao i na opasnost od većih odrona zbog uništene vegetacije. Na isti problem upozorava i Goran Lović, koji smatra da je potrebna hitna sanacija obale i pomoć države jer lokalna zajednica nema dovoljno sredstava za sve posljedice požara.

Lović pritom iznosi i različite procjene ukupne štete, navodeći da stanovnici smatraju kako je ona veća od iznosa koji je spominjala Vlada.

"Samo želimo znati zašto su ljudi izgubili živote"

Tri mjeseca nakon tragedije stanovnici, prema svjedočanstvima u Labirintu, i dalje čekaju odgovore o uzrocima požara, evakuaciji i eventualnoj odgovornosti. Nema nikakvih informacija o istrazi, odgovornosti i postupanju. Želimo da se nešto pokrene kako se Omiš više nikada nikome ne bi dogodio, rekla je Julija Hrstić.

Goran Lović također traži da nadležni objasne što se dogodilo i zašto je tragedija imala tako teške posljedice. Mi samo želimo znati što se dogodilo, zašto su ljudi izgubili živote, zašto je otišla naša imovina, poručio je. Naglašava da se stanovnici osjećaju zaboravljeno i da očekuju konkretnu pomoć u obnovi i uklanjanju preostalih opasnosti.

- Ljudi su izgubili živote i to nam treba biti pouka. Nadam se da ćemo pokrenuti promjene kako se ovo više nikome ne bi dogodilo. Danas je bio Omiš, sutra možete biti vi, upozorio je Lović za HTV-ov Labirint.