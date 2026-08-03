Maloljetnika srušili na pod pa udarali po glavi? Policija istražuje uznemirujući napad u Supetru

Uznemirujući događaj zabilježen je 1. kolovoza u jednom ugostiteljskom objektu u Supetru, gdje su, prema službenim informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dvojica mlađih muškaraca fizički napala maloljetnika. O slučaju su nas najprije obavijestili zabrinuti građani, nakon čega smo detalje provjerili s policijom.

Građanin tvrdi da su maloljetnika srušili i počeli udarati

Prema navodima osobe koja se obratila našoj redakciji, napad se dogodio oko 19 sati u fast food restoranu. Dvojica mladića navodno su prišla maloljetniku koji je mirno sjedio i jeo. Kako tvrdi naš sugovornik, maloljetnik je pokušao izbjeći sukob i nije želio fizički obračun, no mladići su ga navodno srušili na tlo te ga počeli udarati nogama i rukama po glavi, vratu i leđima. Napad se, prema tvrdnjama građanina, dogodio na javnom mjestu i pred drugim ljudima. Sugovornik također tvrdi da je motiv napada bio to što je maloljetnik iz Zagreba, no policija taj navod zasad nije službeno potvrdila.

Policija potvrdila napad, istraga je u tijeku

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da su zaprimili prijavu o napadu koji se dogodio 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru.

"Policija je zaprimila prijavu da su 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru dvije mlađe muške osobe fizički napale drugu osobu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, maloljetniku su utvrđene lakše tjelesne ozljede. Kriminalističko istraživanje je u tijeku", odgovorili su iz policije.

Više detalja o okolnostima napada, mogućem motivu i odgovornosti uključenih osoba trebalo bi biti poznato nakon završetka kriminalističkog istraživanja.