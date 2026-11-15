Maloljetnik usred noći automobilom sletio s ceste, razbio ogradu pa pobjegao: Policija ga pronašla kod kuće

U noći na subotu, oko 3 sata, u Ulici Stjepana Radića u Kutini dogodila se prometna nesreća koju je izazvao maloljetnik upravljajući osobnim automobilom kutinskih registracijskih oznaka. Nakon što je izgubio nadzor nad vozilom i udario u dvorišnu ogradu, pobjegao je s mjesta nesreće.

Prema informacijama policije, maloljetni vozač zbog neprilagođene brzine u zavoju nije uspio zadržati automobil na kolniku. Vozilo je sletjelo s ceste i udarilo u dvorišnu ogradu. Umjesto da ostane na mjestu nesreće, maloljetnik je napustio automobil i udaljio se. Policijski službenici ubrzo su ga pronašli na adresi njegova prebivališta.

Kazna prijeti i 21-godišnjem vlasniku automobila

Policija je najavila izdavanje obaveznog prekršajnog naloga protiv maloljetnika, ali sankcije prijete i 21-godišnjem vlasniku vozila. Naime, vlasnik je automobil ustupio osobi za koju je, prema policijskim navodima, morao ili mogao znati da nema pravo upravljati motornim vozilom.

Zbog toga će i protiv njega biti izdan obavezni prekršajni nalog.