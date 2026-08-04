Maloljetnik u petak pao s romobila marke Kukirin. Danas je umro u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Maloljetnik koji je teško stradao u padu s električnog romobila kod Velike Gorice jučer je preminuo u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od posljedica zadobivenih ozljeda, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila u petak oko 22:20 sati u Ulici Gudci. Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao električnim romobilom marke Kukirin bez zaštitne kacige, a s njim se vozio i drugi maloljetnik, koji također nije nosio kacigu.

Vozili su se kolnikom prema sjeveru, a u blizini kućnog broja 35 vozač nije prilagodio brzinu vožnje stanju i uvjetima na cesti. Zbog toga je izgubio nadzor nad romobilom te su obojica pala na kolnik.

Vozač romobila zadobio je teške ozljede u nesreći i prevezen je u KBC Zagreb, gdje je od tih ozljeda preminuo.

Kacige su obvezne i ne smije se prevoziti druga osoba

Policija je u mnogo navrata upozoravala kako je kaciga obvezna za sve vozače električnih romobila, bez obzira na dob. Romobili se trebaju kretati biciklističkim stazama, a kada one ne postoje, nogostupima ili drugim površinama namijenjenima pješacima, pri čemu vozači moraju voziti oprezno, prilagoditi brzinu i voditi računa o sigurnosti pješaka.

Električnim romobilom ne smiju upravljati djeca mlađa od 14 godina. Ako policajci zateknu dijete te dobi na romobilu, za prekršaj odgovara roditelj ili druga osoba kojoj je dijete povjereno na brigu.

Zakonom je zabranjena vožnja romobila pod utjecajem alkohola iznad 0,5 promila, droga ili lijekova koji utječu na sposobnost upravljanja vozilom. Na romobilu se također ne smije prevoziti druga osoba, što znači da je dopušteno voziti isključivo samostalno.

Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti vozači moraju nositi reflektirajući prsluk, reflektirajuću odjeću ili drugu reflektirajuću oznaku, a romobil mora imati upaljeno bijelo svjetlo sprijeda i crveno straga. Policija također upozorava da se romobili ne smiju ostavljati na prometnim površinama za vozila i pješake, nego samo na za to predviđenim i označenim mjestima, piše Index.