Maloljetnik u Dalmaciji ukrao romobil vrijedan 900 eura

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnom osobom koju sumnjiči za krađu električnog romobila vrijednog oko 900 eura. Romobil je pripadao 18-godišnjaku, a bit će mu vraćen.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, krađa se dogodila u ponedjeljak, 12. listopada, na području Šibenika.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik provedenim su kriminalističkim istraživanjem utvrdili sumnju da je maloljetna osoba otuđila električni romobil u vlasništvu 18-godišnjaka, čija se vrijednost procjenjuje na približno 900 eura.

Policija je pronašla romobil te će ga vratiti njegovu vlasniku.

Protiv osumnjičene maloljetne osobe bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.