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Jučer, 25. lipnja oko 9:30 sati u Bilicama dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao neregistriranim mopedom bez zaštitne kacige, krećući se kolnikom ulice Butkovići. Zbog neprilagođene brzine uvjetima ceste, uskog kolnika bez nogostupa prednjim dijelom mopeda udario je u maloljetnu pješakinju. Od siline udara oboje su pali na kolnik.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Nakon nesreće vozač nije pružio pomoć ozlijeđenoj pješakinji, iako je to mogao učiniti bez opasnosti za sebe ili druge, niti je obavijestio policiju, već se udaljio s mjesta događaja.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Ozlijeđenoj pješakinji u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane su lakše tjelesne ozljede te je nakon liječničke obrade puštena na kućnu njegu.

Brzom reakcijom policije maloljetnik je pronađen, a kontrolom je utvrđeno da je mopedom upravljao bez položenog vozačkog ispita, odnosno prije stjecanja prava na samostalno upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku, uz prijedlog novčane kazne od 3.160 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima AM kategorije u trajanju od 12 mjeseci.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.