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Maloljetnik osumnjičen za dva napada u Splitu, predan pritvorskom nadzorniku

U jednom od napada žrtva je zadobila lakše tjelesne ozljede

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom rođenim 2009. godine kojeg sumnjiči za dva odvojena slučaja nasilničkog ponašanja.

Istraživanje su proveli policijski službenici Prve i Druge policijske postaje Split, a događaji zbog kojih je maloljetnik osumnjičen dogodili su se 12. i 15. kolovoza u večernjim satima na području Splita.

Prema rezultatima policijskog istraživanja, maloljetnik se u oba slučaja nalazio u društvu više mlađih osoba te je fizički napao dvojicu maloljetnika.

U jednom od napada žrtva je zadobila lakše tjelesne ozljede.

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 17-godišnjak počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

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