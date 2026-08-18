Maloljetnik osumnjičen za dva napada u Splitu, predan pritvorskom nadzorniku

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom rođenim 2009. godine kojeg sumnjiči za dva odvojena slučaja nasilničkog ponašanja.

Istraživanje su proveli policijski službenici Prve i Druge policijske postaje Split, a događaji zbog kojih je maloljetnik osumnjičen dogodili su se 12. i 15. kolovoza u večernjim satima na području Splita.

Prema rezultatima policijskog istraživanja, maloljetnik se u oba slučaja nalazio u društvu više mlađih osoba te je fizički napao dvojicu maloljetnika.

U jednom od napada žrtva je zadobila lakše tjelesne ozljede.

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 17-godišnjak počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.