Maloljetnik osumnjičen da je pepeljarom teško ozlijedio 17-godišnjaka u Splitu

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje incidenta koji se u subotu, 26. rujna, dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Splitu, a u kojem su ozlijeđene tri osobe.

Policija je toga dana oko 22:20 sati zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira, nakon čega je došlo do sukoba nekoliko osoba.

Tri osobe završile su na pružanju liječničke pomoći te su nakon pregleda otpuštene iz bolnice. Devetnaestogodišnjaku i jednom 17-godišnjaku utvrđene su lakše tjelesne ozljede, dok je drugi 17-godišnjak zadobio tešku ozljedu – frakturu kosti glave.

Policija utvrdila što se dogodilo

Nekoliko dana poslije policija je objavila rezultate kriminalističkog istraživanja.

Utvrđena je osnovana sumnja da se maloljetnik rođen 2010. godine sukobio s dvije osobe, nakon čega je u jednom trenutku sa stola uzeo pepeljaru i bacio je prema oštećenom maloljetniku. Pepeljara ga je pogodila u glavu i ozlijedila.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija sumnja da je maloljetnik počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede.

Uz kaznenu prijavu bit će predan pritvorskom nadzorniku.