Maloljetnik nazvao 112 i digao vatrogasce i policiju na noge: Kad su stigli, dočekalo ih iznenađenje

Policijski službenici Policijske postaje Pitomača dovršili su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom kojeg sumnjiče za kazneno djelo lažne uzbune.

Prema navodima policije, maloljetnik je početkom rujna s mobilnog uređaja nazvao Centar 112 i prijavio požar na objektu na području općine Pitomača.

Nakon poziva žurne službe odmah su reagirale. Na prijavljenu lokaciju upućeni su vatrogasci i policijski službenici, no po dolasku su utvrdili da požara nema.

Slijedi kaznena prijava

Policija sumnja da je maloljetnik lažnom dojavom alarmirao službe i izazvao njihovo nepotrebno hitno postupanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažne uzbune podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu za mladež.

O cijelom slučaju obaviješten je i Hrvatski zavod za socijalni rad.