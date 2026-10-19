Maloljetnik iz Splita bez zatvora, ministar Božinović: 'Ovo nema veze sa sportom'

Zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu Rene Laura izjavila je u ponedjeljak da su zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju tijekom utakmice Hajduk - Ajax prijavljene 23 osobe.

Također je podnesena kaznena prijava protiv jednog maloljetnika zbog istog kaznenog djela, koji je danas ispitan pred sucem za mladež Općinskog suda u Splitu.

Kako RTL Danas doznaje, maloljetniku nije određen istražni zatvor. Određena mu je mjera opreza zabrane posjećivanja nogometnih utakmica, odnosno zabrana posjećivanja određenog mjesta.

Božinović: Pod nadzorom institucija osam osoba

O slučaju se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prema posljednjim podacima kojima raspolaže, od ukupno 23 prijavljene osobe osam ih je trenutačno pod nadzorom institucija.

"Prema zadnjim podacima koje imam, pod nadzorom institucija je osam osoba. Neki su u policiji, neki u zatvoru, neki pred državnim odvjetništvom. Prijavljene su 23 osobe, što znači da se za njih još 15 traga", rekao je Božinović.

Komentirao je i odluku splitske policije da objavi fotografije osoba za kojima traga. Naglasio je da na objavljenim fotografijama nema osoba koje su već privedene ili su se same predale policiji.

"Prije svega, vidjeli ste da osobe koje su bile pritvorene, odnosno neke su se i same predale policiji, nisu na tim fotografijama. Fotografije se tiču samo onih koji su u bijegu, do kojih policija ne može doći. Policija, kada ima nekoga tko bježi pred institucijama ili se skriva, objavi fotografiju ako je ima", rekao je.

Osvrnuo se i na zabrinutost koju je zbog objave fotografija i presumpcije nevinosti izrazio Andro Krstulović Opara.

"Mislim da je kolega Opara iskazao zabrinutost oko presumpcije nevinosti. Ono što je bitno jest da je, siguran sam, i on kasnije korigirao taj stav. Svima koji su se odazvali ili su pod nadzorom policije fotografije nisu objavljene. To se radi kada imate ljude koji se skrivaju i bježe", kazao je Božinović.

'Policiju zanima je li netko prekršio zakon'

Ministar je poručio da policija u ovakvim slučajevima ne postupa prema nekome zato što pripada određenoj navijačkoj skupini, već utvrđuje postoji li sumnja da je počinjeno kazneno djelo i postoje li dokazi za to.

"Kad govorimo o velikim skupinama, policiju zanima je li netko kršio zakon i može li se to dokazati. U prvim slučajevima koji su bili kod policije, a kasnije pred državnim odvjetništvom, sudac istrage odredio je istražni zatvor, što znači da je ono što je policija prikupila kao dokaz bilo dovoljno za određivanje istražnog zatvora", rekao je.

Dodao je da će kriminalističko istraživanje trajati sve dok policija može utvrđivati odgovornost pojedinih sudionika.

"Policija će istraživati sve dok za bilo kojeg pojedinca može utvrditi da je, prema policijskim procjenama, počinio kazneno djelo. Dosad se pokazalo da je za ono što je policija prijavila prikupila dokaze", rekao je.

'Ovo nema veze sa sportom'

Govoreći o odgovornosti institucija i problemu recidivizma, na koji je upozoravao i ranije, Božinović je iznio i podatke iz policijskih evidencija za 23 prijavljene osobe.

"Mi smo uvijek spremni za razgovor, a taj se razgovor odvija i na operativnim razinama, koje su najvažnije. Ove 23 osobe koje je policija kazneno prijavila sve skupa evidentirane su za 212 kaznenih djela i 426 prekršaja", rekao je.

Istaknuo je da se među ranije evidentiranim djelima nalaze i teška kaznena djela.

"Tu ne možemo govoriti ni o nogometu ni o sportu, pogotovo kada vidite da je riječ o imovinskim, krvnim i seksualnim deliktima te dilanju i posjedovanju droge i oružja. To nema veze sa sportom", poručio je.

Dodao je da će konačan odgovor države biti vidljiv kroz odluke sudova, piše RTL.

"Hrvatska je pravna država i sve se odluke donose na temelju sudskih presuda. Imamo nekoliko zakona koji se u ovom slučaju mogu primijeniti. Ne želim ulaziti u to niti prebacivati odgovornost, ali govorimo o situacijama koje, prema nama, ukazuju na trendove koji nisu dobri ni poželjni. Svatko treba raditi svoj posao. Policija radi velik i ozbiljan posao, prijavljuje, a kada govorimo o odgovoru države, on će se vidjeti iz sudskih presuda", rekao je.

Posebno je upozorio na problem ponavljanja kaznenih djela.

"Recidivizam je ozbiljan problem i ne možemo govoriti o pasioniranim navijačima ili mladim zanesenim ljudima, pogotovo kada vidite prirodu kaznenih djela zbog kojih su neke od tih osoba procesuirane u prošlosti", kazao je.

'Nitko nema pravo zastrašivati novinare'

Božinović se osvrnuo i na napise usmjerene prema novinarima koji izvještavaju o slučaju te poručio da je dužnost policije zaštititi ih od prijetnji i zastrašivanja.

"Novinari imaju društvenu ulogu, a zadaća policije je zaštititi novinare, kao i pripadnike bilo koje druge profesije. Policijski službenici krenuli su u kriminalistička istraživanja zbog nekih napisa kojima se želi zastrašiti novinare. Nitko nema pravo bilo koga u ovoj državi plašiti i zastrašivati, pogotovo one koji obavljaju svoj posao", zaključio je.