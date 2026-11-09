Maloljetnik danima terorizirao susjede u Splitu, s prozora bacao boce i čaše! Policija predložila zatvor, ali...

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom rođenim 2010. godine kojeg sumnjiči da je tijekom više noći s prozora stana bacao staklene boce i čaše na ulicu te vikom i galamom uznemiravao građane. Policija ga je odvela na sud i predložila deset dana maloljetničkog zatvora, no sud ga je pustio na slobodu.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, maloljetnik je u razdoblju od 28. listopada do 6. studenoga u noćnim satima s prozora stana u jednoj splitskoj zgradi na ulicu bacao staklene boce i čaše.

Vikao s prozora i bacao predmete

Policija je utvrdila i da je 6. studenoga 2026. godine maloljetnik s prozora nerazumljivo vikao i galamio te bacio dva predmeta, čime je uznemirio građane.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđena je osnovana sumnja da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija tražila deset dana maloljetničkog zatvora

Maloljetnik je uz optužni prijedlog odveden na sud.

Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje zbog opravdane bojazni da bi mogao nastaviti s činjenjem prekršaja.

Također je predloženo izricanje kazne maloljetničkog zatvora u trajanju od deset dana, uz obrazloženje da je maloljetnik već ranije bio prekršajno prijavljivan.

Sud ga pustio na slobodu

Sud ipak nije prihvatio prijedlog za zadržavanje te je maloljetnika pustio na slobodu.

O njegovoj odgovornosti za prekršaje koji mu se stavljaju na teret odlučivat će se u redovnom sudskom postupku.