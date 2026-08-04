Maloljetnici u Solinu 'pali' s drogom: Jedan završio na Bilicama

Policijski službenici Policijske postaje Solin spriječili su, kako navode, daljnju distribuciju droge nakon što su kod dvojice maloljetnika pronašli marihuanu i opremu za njezino pakiranje.

Postupajući 1. kolovoza 2026. godine na području Solina, policija je kod dvojice maloljetnika pronašla 81,9 grama marihuane, dvije digitalne vage te 82 plastične vrećice za pakiranje droge namijenjene daljnjoj prodaji.

Pronađena droga i oprema odmah su oduzeti, a maloljetnici su uhićeni i privedeni u službene prostorije policije.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Nakon dovršenog postupanja obojica su predana pritvorskom nadzorniku. Jednom maloljetniku određena je mjera opreza redovitog javljanja policiji jednom tjedno te je pušten na slobodu, dok je drugom određen istražni zatvor i predan je u Zatvor u Splitu.