Maloljetnici u Dalmaciji zatečeni s pirotehnikom, roditelji platit će kaznu

​Jučer, 31. prosinca 2025.godine u 17:45 sati u Šibeniku policijski službenici Policijske postaje Šibenik su zatekli troje maloljetnika kod kojih su pronašli ukupno 539 komada pirotehničkih sredstva kategorija F2, F3 i P1

Uz prisutnost roditelja, maloljetnicima su oduzeta pirotehnička sredstva.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, roditeljima maloljetnika koji su posjedovali pirotehnička sredstva, policija je izdala obvezne prekršajne naloge na novčani iznos od 130 eura te će biti dostavljene obavijesti nadležnom Zavodu za socijalni rad.