Maloljetnici sletjeli motociklom u kanal, jedan preminuo u bolnici

Maloljetnik je preminuo u utorak poslijepodne od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se ranije istoga dana dogodila u Šljivoševcima, nedaleko od Donjeg Miholjca.

Nesreća se dogodila oko 11:55 sati u Kolodvorskoj ulici, kada je maloljetni vozač motocikla, na kojem se nalazio i drugi maloljetnik kao putnik, izgubio nadzor nad vozilom. Motocikl je potom sletio u odvodni kanal.

Obojica su nakon nesreće hitno prevezena u bolnicu u Našicama. Unatoč liječničkim naporima, maloljetni putnik preminuo je u 17:25 sati od posljedica zadobivenih ozljeda. Vozač motocikla prošao je s lakšim ozljedama.

Iz osječko-baranjske policije izvijestili su da je alkotestiranjem utvrđeno kako vozač nije bio pod utjecajem alkohola. Također su potvrdili da su oba maloljetnika u trenutku nesreće nosila zaštitne kacige.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ove tragične prometne nesreće.