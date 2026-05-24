Maloljetnica teško ozlijeđena u padu s romobila. Policija: "To nije igračka"

Jučer u 15.30 sati U Karlovcu u Sušačkoj ulici dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđena maloljetnica.

Upravljala je romobilom i kretala se navedenom ulicom na način kojim se umanjuje stabilnost vozila uslijed čega je izgubila nadzor nad upravljačem i zajedno s osobnim prijevoznim sredstvom pala na kolnik.

Za vrijeme vožnje nije koristila zaštitnu kacigu. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnice slijedi optužni prijedlog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće.

Policija ovom prilikom apelira na roditelje i skrbnike da pojačano nadziru ponašanje svoje djece u prometu, posebice prilikom korištenja električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava jer električni romobil nije igračka - njime se sudjeluje u prometu, uz pridržavanje svih pravila i propisa kako bi se zaštitili životi i zdravlje djece i ostalih sudionika u prometu.