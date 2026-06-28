Maloljetnica bez kacige na prejakom romobilu izazvala nesreću, dvije osobe ozlijeđene

Dvije osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se noćas dogodila u Križevcima, kada je 16-godišnja vozačica električnog romobila naletjela na 22-godišnju pješakinju. Policija je utvrdila da je upravljala romobilom čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenu granicu za ovu vrstu vozila.

Nesreća se dogodila oko 1:05 sati u Ulici kralja Tomislava. Prema policijskom izvješću, maloljetnica se električnim romobilom kretala pješačko-biciklističkom stazom te je zbog neprilagođene brzine udarila u 22-godišnju pješakinju. Nakon sudara obje su pale na tlo.

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Vozačica romobila i pješakinja zadobile su tjelesne ozljede te su prevezene u Opću bolnicu Koprivnica, gdje im je pružena liječnička pomoć. Težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije.

Policija je utvrdila da je 16-godišnjakinja upravljala električnim romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Takvo vozilo, navode iz policije, spada u kategoriju nerazvrstanih vozila kojima je zabranjeno kretanje po površinama namijenjenima za promet vozila i pješaka.

Osim toga, maloljetnica u trenutku nesreće nije nosila zaštitnu kacigu.

Električni romobil privremeno je oduzet, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti prometne nesreće.