​Jučer, 17. studenoga oko 22,40 sati u Ulici svetog Ante u Kninu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što maloljetnik, upravljajući mopedom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u desni nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste tako da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu, pritom je izgubio nadzor nad mopedom i pao na kolnik.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je prevezen u zdravstvenu ustanovu na području Splita.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnika bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.