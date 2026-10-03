Malo tko zna da je veliki hit Lepe Brene napisao splitski pjevač: "Pišem za ljude koji su mi izazov"

Lepa Brena je pjesmu "Metak sa posvetom" objavila 2011. godine i ona je odmah postala veliki hit, ali je malo poznato da iza nje stoji poznati pjevač.

Jedan od najvećih Breninih hitova iz ovog vijeka "Metak sa posvetom" odmah je našao put do srca publike i na YouTubeu broji čak četiri milijuna pregleda.

Malo je poznato da je tekst pjesme napisao Petar Grašo, poznati hrvatski pjevač. Iako je riječ o pop izvođaču, odlično se snašao i u ovim vodama te je na koncertima folk dive ova pjesma nezaobilazna, piše Nova.rs.

Jednom prilikom splitski pjevač i skladatelj otkrio je kako je izgledala suradnja s Brenom i što je pjevačica tražila od njega.

"Brena je pokazala veliku hrabrost kada mi je dala slobodu da napišem pjesmu onakvu kakvu bih ja volio čuti. Rekla mi je da ne želi pjesmu za Brenu, već pjesmu od Petra Graše. To je bila krucijalna rečenica i zbog nje sam pristao. Uvijek pišem pjesme za ljude koji su mi na neki način izazov", kazao je Grašo svojevremeno za Kurir.