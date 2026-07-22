Malo poznata priča o Kevinu Keeganu: Legenda Liverpoola igrala protiv Croatije Sydney i Vedrana Rožića

Društvene mreže preplavile su objave opraštanja i sjećanja na Kevina Keegana, legendarnog engleskog nogometaša, dvostrukog osvajača Zlatne lopte 1978. i 1979. godine.

Raspisali su se i naši mediji o susretima hajdukovaca s velikim Keeganom, posebno o onim mitskim utakmicama s Hamburgerom u Kupu prvaka 1980. i nezasluženom ispadanju "bijelih".

A mi smo naletjeli na zanimljive objave.

Tako je Instagram stranica "Forever Croatia", koju prati preko 8000 pratitelja, objavila zanimljivu snimku australske sportske emisije iz davne 1985. godine, kada je legendarni Kevin Keegan, odigravši dvije utakmice za ekipu "Blacktown City", debitirao za tu momčad na najudaljenijem kontinentu, baš protiv Croatije Sydney.

Nismo to znali u domovini, ignorirala je to jugoslavenska štampa, o Croatiji iz Sydneya pisalo se samo kao klubu u kojem se okuplja "opasna neprijateljska emigracija" i u koji je, gle čuda, otišao, pa i pobjegao, kapetan Hajduka Vedran Rožić.

A bio je to samo klub u kojem su se okupljali hrvatski iseljenici u dalekoj Australiji, koji su voljeli domovinu i obožavali nogomet.

Klub i danas djeluje pod imenom "Sydney United".

Tako su se ponovno, nakon legendarnih utakmica u Kupu prvaka Hajduka i Hamburgera 1980. godine, susreli, ovog puta već umirovljena engleska i svjetska nogometna zvijezda Kevin Keegan i naš Vedran Rožić.

A sve to objavila je i podsjetila Facebook stranica Stickpedia s 32 000 pratitelja, koja redovito objavljuje sličice iz nogometne povijesti. Tako je već nogometno umirovljeni Keegan tog 5. svibnja 1985. godine, u 9. kolu australske National Soccer League, debitirao za Blacktown City u meču s Croatiom Sydney, koju je kao igrač-trener predvodio naš Vedran Rožić.

A u Blacktown Cityju su znali često dovoditi europske zvijezde na zalazu karijere. Osim što su tada za dva meča, za koja je bio plaćen tada ogromnih 6000 dolara po utakmici, doveli u svoje redove Kevina Keegana, u svojoj premijernoj NSL sezoni 1980. angažirali su i velikog Sir Bobbyja Charltona.

Tako su daleko od domovine, ali s njom itekako u mislima i srcima, australski Hrvati gledali Kevina Keegana.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Forever Croatia (@forever__croatia)