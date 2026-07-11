Malo odjeće, puno mašte: Ovako su se partijaneri sredili za drugu večer Ultre

Druga večer Ultra Europe festivala ponovno je pretvorila Park mladeži i okolne ulice u svojevrsnu modnu pozornicu. Tisuće posjetitelja iz cijelog svijeta u Split su stigle spremne za još jednu noć elektroničke glazbe, ali i za pokazivanje upečatljivih festivalskih izdanja.

Ako je prva večer bila tek zagrijavanje, druga je donijela još smjelije modne kombinacije. Mnogi su se odlučili za vrlo oskudne outfite prilagođene visokim temperaturama, dok su drugi pokazali da su u svoj festivalski izgled uložili mnogo vremena i mašte.

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Šljokice, mrežasti materijali, fluorescentne boje, svjetleći modni dodaci, neobične frizure i upečatljiv make-up bili su među najčešćim detaljima koji su privlačili poglede. Nije nedostajalo ni tematskih kostima, ekstravagantnih modnih dodataka i originalnih kombinacija koje su mnogi iskoristili za fotografiranje prije ulaska na festival.

Pogledajte u fotogaleriji našeg Bepa Perišića.