Velika humanitarna priča Lions klubova Regije Jug, koji su zajedničkim snagama pridonijeli opremanju dječjeg palijativnog odjela u splitskom Hospiciju Matošić, nastavlja se koncertom „Malo od nas, puno za njih“, koji će se održati u srijedu, 25. studenoga, u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

Hrvatski dom Split s ponosom sudjeluje u ovoj vrijednoj humanitarnoj inicijativi, koja okuplja ljude velikog srca oko zajedničkog cilja – pružanja što kvalitetnije skrbi djeci s najtežim zdravstvenim izazovima i podrške njihovim obiteljima.

Koncert je nastavak velike humanitarne akcije za dječji palijativni centar Matošić, a ovom prigodom prikupljaju se sredstva za nabavu monitora vitalnih funkcija, iznimno važnih za svakodnevnu skrb o malim pacijentima.

Za glazbeni dio večeri pobrinut će se splitski pjevač Mateo Đikić i njegov bend Blue Eyes, koji će publiku povesti u svijet jazza, swinga i bezvremenskih glazbenih standarda, nadahnutih repertoarom legendarnog Franka Sinatre i drugih velikana tog glazbenog žanra.

Večer će biti prilika da se još jednom pokaže koliko zajedništvo, solidarnost i glazba mogu učiniti za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Na koncertu će biti prisutni organizatori humanitarne akcije, liječnici i drugi sudionici ovog vrijednog projekta, koji će medijima biti dostupni za izjave od 19:30 sati, odnosno pola sata prije početka koncerta.

Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket i na blagajni Hrvatskog doma Split.