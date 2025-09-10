Malo kiše bilo je dovoljno za prometni kolaps u dijelu grada i okolice. "Zaobilazno sam vozio 20 minuta"

Kišan dan općenito uzrokuje češće i veće gužve nego inače, a to je danas na širem splitskom području došlo do izražaja nakon završetka radnog vremena.

Velike gužve vladaju u dijelu Splita i okolici. Tako je iza 16 sati najgore stanje bilo u Poljičkoj, Ulici Zbora narodne garde, ali i na Sirobuji.

Naš čitatelj je do kuće Kili pokušao stići zaobilaznim uličicama, no i to je potrajalo 20-ak minuta.

Gužva prema Omišu su redovna stvar, pa nažalost gotovo da ih ne treba ni spominjati. Međutim, bilo je gužvi iz Omiša prema Splitu koje su u međuvremenu bitno smanjene.

Gužvi je bilo od kružnog toka na Bilicama u pravcu Dugopolja, na početku brze ceste i to zbog kvara vozila u tunelu na ovoj prometnici.

HAK u 16:30 javlja: Zbog vodenih bujica otežano se vozi na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, osobito u Rijeci. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.