Malo je nedostajalo do veće katastrofe u Dalmaciji: Zapalili otpad pa izazvali požar koji je progutao 7000 kvadrata

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 71 i 34 godine koje sumnjiči za kaznena djela dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom te oštećenja tuđe stvari.

Utvrđeno je kako su krajem lipnja ove godine na neobrađenom poljoprivrednom zemljištu u Pločama, u vlasništvu 71-godišnjaka, neoprezno spaljivali različite vrste otpada. Zbog toga je izbio požar koji je zahvatio oko 7000 četvornih metara poljoprivredne površine.

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U požaru su izgorjela i 44 stabla maslina u vlasništvu 58-godišnjaka.

Zbog počinjenih kaznenih djela policija će protiv osumnjičenih podnijeti kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.