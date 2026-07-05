Malo je nedostajalo do požara: Evo zbog čega su vatrogasci sinoć intervenirali u Splitu

Na parkiralištu u Ulici Mike Tripala u Splitu u subotu u 23.48 sati intervenirali su vatrogasci zbog oštećene litij-ionske (Li-ion) baterije koja se nalazila u prtljažniku osobnog automobila.

Kako je izvijestila Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, postojala je mogućnost samozapaljenja baterije, zbog čega je bilo potrebno njezino sigurno uklanjanje i zbrinjavanje.

Na tehničkoj intervenciji sudjelovalo je jedno vatrogasno vozilo i šest vatrogasaca JVP-a Grada Splita.