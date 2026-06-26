Malo čudo velike hrabrosti: Dvogodišnja Anđelina prkosila prognozama liječnika, a sada se bori za terapiju koja bi joj mogla spasiti budućnost

W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Dogodilo se malo, ali značajno čudo! Anđelina, dvogodišnja djevojčica koja boluje od rijetke bolesti, je prohodala.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

"Nestvarno stvarno. Prvih tjedan, dva, uopće nismo bili svjesni da se to desilo. Obično smo bili navikli da puže, da je po podu onda samo se stvori iza nas ili dotrči, prekrasno stvarno", rekla je njezina mama Mateja Bačani reporterki Provjerenog Nikolini Cetinić.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Njezine prve korake pratili su ponos, sreća i olakšanje. Ali iza svakog koraka krije se i doza neizvjesnosti. Bez liječenja, napreduje i postupno oduzima ono što je tek uspjela steći.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

"Najčešće između pete i desete godine dolaze do progresije, ukočenosti mišića nogu i lagano gubitka sposobnosti hodanja. Najčešće, djeca prvo krenu osobnim hodalicama pa onda završavaju u invalidskim kolicima", objašnjava njezina mama.

"Svaki roditelj sanja da ima zdravo dijete i da dijete raste..."

Roditelji djevojčice nisu ni znali hoće li ikad dočekati da Anđelina prohoda s obzirom na to da boluje od rijetke nasljedne spastične paraplegije tip 47. U svijetu je zabilježeno tek stotinjak slučajeva, a u Hrvatskoj je Anđelina jedina s tom dijagnozom, piše Dnevnik.hr.

"Djeca završavaju u invalidskim kolicima. s odsutnošću govora ili otežanim govorom, blažim ili težim intelektualnim teškoćama. Svaki roditelj sanja da ima zdravo dijete i da dijete raste, razvija se kreće u vrtić, školu, aktivnosti. Mi ne možemo znati da će to kod nas biti tako", kazala je njezina mama.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Nada ipak postoji. Genska terapija koja bi mogla zaustaviti napredovanje bolesti. O njoj nam je ranije za Provjereno govorio neuropedijatar iz Bostonske dječje bolnice, ujedno i voditelj istraživanja.

"Ono što znamo jest da terapija, ako se primjenjuje na staničnom ili životinjskom modelu koji ima isti genski problem kao i naši pacijenti, može obnoviti biokemijski i stanični problem, može preokrenuti problem", kazao je Darius Ebrahimi Fahkari.

Istraživanje je danas korak bliže djeci poput Anđeline. Terapija je spremna za prvu fazu kliničkog ispitivanja, ali znanstvenicima i dalje nedostaje novac za nastavak projekta.

Terapija će se primijeniti na pet do osam djece. Roditelji iz cijeloga svijeta udružili su se i zajedno prikupljaju novac bez obzira čije dijete će među prvima primiti terapiju jer to znači nadu za sve njih.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Anđelinini roditelji u Hrvatskoj su pak naišli na zid, piše Dnevnik.hr.

"Nažalost ne možemo otvoriti račun zato što je zakon o humanitarnoj pomoći u Hrvatskoj traži garanciju da će prikupljeno sredstvo ići isključivo za liječenje Angeline, a pošto se radi o kliničkom ispitivanju u eksperimentalnoj fazi, mi ne možemo dobiti tu garanciju", govori majka djevojčice.

Pa se sada sredstva prikupljaju isključivo putem američke organizacije.

"Direktno na organizaciju Cure AP4, koja od 2016. prikuplja novce za istraživanje genske terapije za nasljednu plastičnu paraplegiju tip 47.

Dvije su mogućnosti, znači putem Paypala ili platforme Stripe, odnosno Stripe podrazumijeva Apple i Google Pay", objasnila je Bačan.

Anđelina je po svim kriterijima idealan kandidat

Velika je vjerojatnost da će upravo ona biti izabrana, no takvu potvrdu još uvijek ne može dobiti. Znati da negdje postoji terapija koja bi mogla zaustaviti napredovanje bolesti, a istovremeno ne znati hoće li ikada biti dostupna njihovom djetetu, teret je s kojim Anđelinini roditelji žive svakoga dana.

Za pomoć su se obratili i zakladi Mila za sve, ali ni oni nisu bili u mogućnosti pokrenuti humanitarnu akciju za malenu Anđelinu.

Iz nadležnog ministarstva potvrdili su za Provjereno kako su zaprimili prijedlog za izmjene i dopune Zakona koje bi omogućile i takve humanitarne akcije, ali je prvo potrebno provesti stručnu raspravu i pripremu utemeljenu na relevantnim znanstvenim činjenicama. Uputili su ekipu Provjerenog na Ministarstvo zdravstva, koje do zaključenja priloga nije poslalo odgovor, piše Dnevnik.hr.

Anđelininim roditeljima za sada ne preostaje ništa drugo nego gledati svoju djevojčicu kako iz dana u dan pomiče granice i ostvaruje ono za što joj mnogi nisu mogli dati jamstvo.

Uporna, hrabra i nasmijana, Anđelina je svoj dio borbe odradila. Ali, bez terapije, sve što je danas uspjela postići za nekoliko bi godina mogla izgubiti. Nada je jedino što im preostaje.

Prve korake već je napravila. Sada njezini roditelji sanjaju neke nove pobjede. Prvu riječ, prvi dan škole, prijateljstva, igru i bezbrižno odrastanje. Sve ono što većina roditelja podrazumijeva, a za što se oni svakoga dana bore. I da će njezino djetinjstvo obilježiti novi uspjesi, a ne bolest koja prijeti da ih izbriše.