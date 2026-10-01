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Mališani iz vrtića Pčelica na jedan dan postali policajci: Oduševili ih motocikl i policijsko vozilo

Radost djece i njihov smijeh učinili su da ovaj dan u Policijskoj postaji Omiš bude poseban
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Povodom obilježavanja Dana policije djelatnici Policijske postaje Omiš ugostili su djecu iz Dječjeg vrtića Pčelica uz njihove odgajateljice.

Policijsko vozilo i službeni motocikl bili sunajzanimljiviji dio opreme, a posjeta je bila prilika da policajci još jednom s djecom razgovaraju o sigurnosti u prometu.

Djeca su poželjela na kratko postati policijski službenici, pa su obukli zaštitne prsluke i stavili na glavu policijske kape. Radost djece i njihov smijeh učinili su da ovaj dan u Policijskoj postaji Omiš bude poseban.

Konačno, policajci Policijske postaje Omiš dobili su i vrijedan poklon- dvije slike koje su djeca nacrtala, a koje će krasiti policijsku postaju i ostati uspomena na ovaj lijepi dan.

Draga djeco hvala vam i vidimo se dogodine! - stoji u priopćenju PU SD. 

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