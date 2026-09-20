Mali Uskoci oduševili u Zagrebu: Srušili Udinese i Rukh, tek ih Dinamo zaustavio u finalu

Veliki rezultat ostvarila je najmlađa generacija NK Uskoka iz Klisa na jakom međunarodnom Memorijalnom turniru Miroslav Ćiro Blažević, koji se od 18. do 20. rujna igrao u Zagrebu.

Turnir je okupio 24 momčadi, među kojima su bili Dinamo, Hajduk, Rijeka, Varaždin, talijanski Udinese, ukrajinski Rukh Lviv, novosadska Vojvodina i slovenski Tabor Sežana. Natjecanje je namijenjeno U10 uzrastu, odnosno dječacima rođenima 2017. godine i mlađima.

Dva remija i pobjeda za prolazak skupine

Mali Uskoci, koje je na turniru vodio Gergő Lovrencsics, smješteni su u vrlo zahtjevnu skupinu A zajedno s Vojvodinom, Rijekom i Prigorjem.

Klišani su turnir otvorili remijem protiv Vojvodine 1:1, potom su s 2:0 svladali Prigorje, da bi grupnu fazu zaključili još jednim rezultatom 1:1, ovoga puta protiv Rijeke.

Bio je to tek početak sjajnog zagrebačkog vikenda za Uskok.

Izbacili Udinese pa ukrajinski Rukh

U osmini finala stigao je jedan od najvećih izazova – Udinese, klub iz talijanske Serie A s poznatom nogometnom akademijom.

Mali Uskoci nisu se dali impresionirati velikim imenom. Izbacili su talijansku momčad i izborili četvrtfinale, gdje ih je čekao FC Rukh Lviv, predstavnik jedne od poznatijih ukrajinskih nogometnih akademija.

I taj su izazov preskočili te se našli među četiri najbolje momčadi cijelog turnira.

U polufinalu je uslijedio novi ogled s Rijekom, nakon remija u skupini. Ovoga puta pobjednik je morao biti poznat, a Uskok je izborio veliko finale i priliku za trofej.

U finalu ih zaustavio Dinamo

Na posljednjoj prepreci čekao je GNK Dinamo, pobjednik prvog izdanja Memorijala 2025. godine. Zagrepčani su u finalu bili uspješniji, ali poraz nije mogao umanjiti ono što je generacija Uskoka 2017. napravila tijekom tri dana turnira.

U konkurenciji 24 momčadi Klišani su završili na drugom mjestu, iza sebe ostavivši niz renomiranih nogometnih škola. Splitski Hajduk svoj je nastup završio jednu fazu ranije, u četvrtfinalu.

Posebnu težinu rezultatu daje činjenica da se radi o dječacima koji su tek na početku nogometnog puta.

Lovrencsics radi s najmlađim Uskocima

Gergő Lovrencsics, bivši mađarski reprezentativac i nekadašnji nogometaš Hajduka, ovog je ljeta preuzeo važnu ulogu u omladinskoj školi Uskoka. Imenovan je koordinatorom uzrasta do U13, s naglaskom na razvoj najmlađih nogometaša.

Kliški klub već je ovog ljeta pokazao da njegova generacija 2017. ima potencijala. Krajem kolovoza Uskok je upravo u tom godištu osvojio prvo mjesto na domaćem turniru „Mali Uskok 2026.“, a samo nekoliko tjedana kasnije stigla je još snažnija potvrda na međunarodnoj sceni u Zagrebu.

Finale Memorijala protiv Dinama zato je mnogo više od jednog rezultata. Za male Uskoke ostaje iskustvo utakmica protiv Vojvodine, Rijeke, Udinesea, Rukha i Dinama – te veliko drugo mjesto na turniru na kojem su nastupile neke od najpoznatijih nogometnih škola u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Čestitke malim Uskocima na borbenosti i velikom uspjehu!