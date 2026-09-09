Mali pjevači, velika prilika: Kaštelanski tići pozivaju djecu na audiciju

Gradski dječji zbor Kaštelanski tići poziva djecu koja vole pjevati da se pridruže njihovoj raspjevanoj družini. Audicija za nove članove održat će se u utorak, 15. rujna, od 19 do 20:30 sati u Kaštel Starom.

Audicija će se održati na adresi Obala kralja Tomislava 53, na prvom katu, u prostoru ispred Zadruge.

Riječ je o prilici za djecu koja žele razvijati svoje glazbene sposobnosti, upoznati nove prijatelje i postati dio Gradskog dječjeg zbora Kaštelanski tići.

Za dodatne informacije i dogovor oko termina zainteresirani se mogu javiti na broj 099 829 2772 ili putem e-mail adrese kastelanski.tici@gmail.com.

Iz zbora pozivaju sve male ljubitelje pjesme da dođu na audiciju i pokažu svoj pjevački talent.