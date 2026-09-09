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Mali pjevači, velika prilika: Kaštelanski tići pozivaju djecu na audiciju

Iz zbora pozivaju sve male ljubitelje pjesme da dođu na audiciju i pokažu svoj pjevački talent
Plakat audicija Jesen 2026 20260908 192730 0000

Gradski dječji zbor Kaštelanski tići poziva djecu koja vole pjevati da se pridruže njihovoj raspjevanoj družini. Audicija za nove članove održat će se u utorak, 15. rujna, od 19 do 20:30 sati u Kaštel Starom.

Audicija će se održati na adresi Obala kralja Tomislava 53, na prvom katu, u prostoru ispred Zadruge.

Riječ je o prilici za djecu koja žele razvijati svoje glazbene sposobnosti, upoznati nove prijatelje i postati dio Gradskog dječjeg zbora Kaštelanski tići.

Za dodatne informacije i dogovor oko termina zainteresirani se mogu javiti na broj 099 829 2772 ili putem e-mail adrese kastelanski.tici@gmail.com.

Iz zbora pozivaju sve male ljubitelje pjesme da dođu na audiciju i pokažu svoj pjevački talent.

Plakat audicija Jesen 2026 20260908 192730 0000

 

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