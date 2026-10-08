Mali Omišani ponovno osvajaju kazališne daske: "Harlekin" otvara 12. sezonu, upisi su još u tijeku!

Dječje kazalište „Harlekin” Centra za kulturu Omiš spremno je za početak nove sezone! Svoju 12. sezonu započinje u ponedjeljak, 12. listopada, u 19 sati, prvim zajedničkim satom u Ilirskom sjemeništu u Omišu. Ujedno je to i posljednja prilika za upis djece koja žele otkriti čarobni svijet glume i kazališta.

Svi zainteresirani dječaci i djevojčice od drugog do sedmog razreda osnovne škole pozvani su pridružiti se ovoj kreativnoj kazališnoj družini koja već godinama okuplja mlade zaljubljenike u glumu.

Radionice i dramski rad održavat će se pod stručnim vodstvom dramske umjetnice Ivane Giove Župa, koja će polaznike kroz igru, zabavu i zajednički rad upoznavati s osnovama kazališne umjetnosti.

Kroz glumu do samopouzdanja i novih prijateljstava

Škola glume nije samo prilika za prve nastupe na kazališnim daskama. Kroz raznovrsne dramske vježbe i radionice djeca razvijaju maštu, kreativnost, govorničke vještine i sposobnost javnog nastupa. Poseban naglasak stavlja se na razvijanje samopouzdanja, međusobnu suradnju i rad u grupi, a sve u opuštenom i poticajnom okruženju.

Za mnoge mališane upravo ovakve aktivnosti predstavljaju prve korake prema oslobađanju od treme, izražavanju vlastitih ideja i sklapanju novih prijateljstava.

Posljednja prilika za upis – evo svih detalja

Prvi zajednički sat održat će se u ponedjeljak, 12. listopada, u 19 sati u Ilirskom sjemeništu, na adresi Glagoljaška 11 u Omišu.Program je namijenjen učenicima od drugog do sedmog razreda osnovne škole, a nastava će se održavati dva školska sata tjedno, ponedjeljkom ili srijedom, ovisno o dogovoru.

Mjesečna školarina iznosi 30 eura.

Prijave se zaprimaju putem WhatsAppa na broj 095 858 6111, uz obvezno navođenje imena i prezimena djeteta te razreda koji pohađa. Iz kazališta napominju kako se i dosadašnji polaznici trebaju javiti kako bi potvrdili svoj dolazak u novu sezonu.

Iz Dječjeg kazališta „Harlekin” pozivaju sve zainteresirane roditelje i mališane da iskoriste posljednju priliku za upis i postanu dio njihove 12. kazališne sezone.