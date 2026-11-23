Zajednica tehničke kulture grada Splita u petak, 4. prosinca 2026., organizira Dan tehničke kulture u Osnovnoj školi Studenci i Osnovnoj školi Josipa Jovića u Aržanu. Riječ je o još jednom u nizu programa kojima ZTK grada Splita obilježava velikih 80 godina kontinuiranog djelovanja, s posebnim naglaskom na približavanje tehničkih sadržaja učenicima izvan velikih urbanih središta.

Nakon niza uspješnih manifestacija u Neoriću, Cisti Velikoj, Šestanovcu, Imotskom i Lovreću, program promicanja tehničkog stvaralaštva ponovno stiže u Imotsku krajinu. U petak, 4. prosinca, u radionicama modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina sudjelovat će učenici osnovnih škola u Studencima i Aržanu.

Kroz praktičan rad sa šperpločom, ručno te uz pomoć strojeva prilagođenih njihovoj dobi, učenici će izrađivati uporabne predmete. Pritom će usvajati osnovna znanja obrade drva, pravilnog i sigurnog rukovanja alatima te osnove tehničkog planiranja, razvijajući istovremeno finu motoriku, kreativnost i logičko razmišljanje.

Ovaj događaj dio je bogatog cjelogodišnjeg programa kojim Zajednica tehničke kulture grada Splita obilježava svoju 80. obljetnicu. Upravo u ovoj jubilarnoj godini Zajednica tehničke kulture grada Splita sve intenzivnije provodi edukativne programe i radionice izvan samog grada Splita, s ciljem da djeci i mladima u manjim sredinama osigura jednake prilike za upoznavanje sa znanošću i tehnikom, potakne njihov interes za STEM područja te osnaži suradnju s lokalnim školama i udrugama.