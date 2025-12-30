Mali koncert, velika emocija: Pogledajte mali novogodišnji koncert u Parku života

Županijska liga protiv raka i KBC Split organizirali su danas, 30. prosinca, mali novogodišnji koncert u Parku života KBC-a Split. Koncert je održan s početkom u 11 sati i zamišljen je kao glazbeni dar pacijentima, njihovim obiteljima, zdravstvenim djelatnicima i svim posjetiteljima bolnice.

U programu su nastupili Marin Limić (piano), Izabela Martinović (vokal), Jure Delić (gitara) i DJ Ivan Petković, koji su publici pružili nezaboravno glazbeno iskustvo u ozračju zajedništva, optimizma i ljudske topline.

“Cilj koncerta bio je poslati poruku podrške, nade i zahvalnosti, vrijednosti koje Park života simbolizira od samog svog nastanka. Ulaz je bio slobodan i svi posjetitelji imali su priliku uživati u glazbi koja grije srca u predvečerje Nove godine”, poručuju organizatori.