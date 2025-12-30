Mali Kaštelani dočekali Novu godinu

Uz osmijeh, ples i ozarena lica djeca u Kaštelima su dočekala svoju Novu godinu. Proslava se odvijala večeras u Kulturnom centru u Kaštel Lukšiću gdje su mališani premješteni iz Novog parka kako bi im bilo toplo i kako bi neometano uživali u programu.

Čarobni animatori i ovaj put su uveseljavali male Kaštelane, a sudeći po ozarenim i rumenim licima, djeca su uživala. Plesno-vokalna skupina potrudila se pjesmom i plesom animirati male Kaštelane, kojima su likovi već jako dobro poznati pa je ovaj doček bio kao jedan spontani party.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dio atmosfere donosimo u fotogaleriji.