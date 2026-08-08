"Mali Hajduk" mijenja grb i identitet: Evo što se krije u novom znaku splitskog kluba

Splitski MNK Hajduk u novu sezonu ulazi s velikom promjenom. Uoči svoje premijerne povijesne sezone u SuperSport HMNL-u klub je predstavio novi grb i osvježeno ime, čime započinje novo poglavlje svoje priče.

Riječ je o klubu koji je od samih početaka snažno vezan uz hajdučku tradiciju, a sada su odlučili napraviti jasniju razliku između svog i identiteta HNK Hajduk.

Kampanel svetog Duje, križ i skriveno slovo H

Novi grb osmišljen je kao moderan vizualni identitet, ali u njemu nije nedostajalo splitskih i hajdučkih motiva.

Kako su pojasnili iz kluba, inspiriran je hajdučkim bojama, kampanelom svetog Duje i križem, dok se u njemu nalazi i skriveno slovo H, koje simbolizira ime koje predstavljaju.

Istodobno je osvježeno i ime kluba, odnosno prilagođeno je engleskoj inačici malonogometnog kluba Hajduk.

„Ovom promjenom želimo jasno naglasiti da je klub oduvijek inspiriran ‘velikim Hajdukom’, te je na temeljima iskrene ljubavi prema najvećem hrvatskom nogometnom klubu i osnovan“, poručili su.

Žele jasno razdvojiti dva kluba

Jedan od glavnih razloga promjene jest želja da se jasno naglasi kako su malonogometni Hajduk i HNK Hajduk dva odvojena kluba.

Dosadašnji vizualni identitet bio je izrazito povezan s prepoznatljivim simbolima splitskih Bijelih, a novim grbom žele izgraditi vlastitu prepoznatljivost, pritom ne skrivajući odakle dolazi inspiracija.

„Novi grb i identitet prije svega imaju za cilj istaknuti kako se radi o dva odvojena kluba. Smatramo da je to ispravan i odgovoran korak kojim istovremeno čuvamo vlastiti identitet, ali i iskazujemo poštovanje prema HNK Hajduk“, naveli su iz kluba.

Ambicije su velike: Titula i Liga prvaka

Promjena grba i identiteta ne znači i promjenu sportskih ambicija. Naprotiv, u klubu otvoreno govore o najvišim ciljevima.

„Naši ciljevi ostaju isti od prvoga dana – titula u prvenstvu, nastup u Ligi prvaka, a jednog dana i formalna suradnja s HNK Hajduk na obostranu korist.“

Pred splitskim futsalskim klubom sada je najveći izazov otkako postoji – nastup među najboljim hrvatskim klubovima.

„Branit ćemo hajdučko ime i boje“

Iako će odsad imati prepoznatljiviji vlastiti identitet, iz kluba poručuju kako se odnos prema hajdučkom imenu neće promijeniti.

„Vjerujemo da će se ciljevi ostvariti prije ili kasnije, a do tada ćemo dostojanstveno predstavljati i braniti hajdučko ime i hajdučke boje na svakom terenu i u svakom gradu u kojem budemo igrali“, zaključili su.

Tako će splitski malonogometni Hajduk svoju povijesnu prvoligašku avanturu započeti s novim grbom, novim vizualnim identitetom, ali s ambicijama koje ostaju jednako velike.