Malene uvjerljive protiv Osijeka: Prva domaća pobjeda i tri boda za Ribolu Kaštela!

Odbojkašice Ribole Kaštela ostvarile su prvu ovosezonsku pobjedu svladavši ekipu Osijeka rezultatom 3:0 u susretu drugog kola prvenstva. Malene su pred domaćom publikom pokazale kvalitetu, borbenost i sigurnost te zasluženo osvojile prva tri boda u novoj natjecateljskoj sezoni.

Iako je riječ o prvoj domaćoj utakmici, Malene ovoga puta nisu igrale u svojoj dvorani u Kaštel Starom. Zbog radova na njezinu preuređenju domaćinstvo su privremeno preselile u sportsku dvoranu u Kaštel Sućurcu, gdje su uspješno otvorile domaću sezonu.

Svečani početak u znaku Nine Striže

Prije početka utakmice upriličena je svečana dodjela priznanja Nini Striže, kojoj je uručena klupska nagrada „Srcem za Kaštela” za 2025. godinu, kao priznanje za njezinu uspješnost, predanost i doprinos klubu.

Svečani trenutak dodatno je obilježio prvu domaću utakmicu sezone, a Nina je potom svoje kvalitete potvrdila i na parketu, istaknuvši se kao najubojitnija igračica u redovima Malenih.

Sigurna igra i zaslužena pobjeda

Od samog početka susreta domaće odbojkašice nametnule su svoj ritam igre. Mlada, poletna i borbena ekipa Osijeka nastojala je pružiti što snažniji otpor, no Malene su u prva dva seta kontrolirale rezultat i oba riješile u svoju korist identičnim rezultatom 25:18.

U trećem setu došlo je do manjeg pada koncentracije domaćih igračica, što su gošće pokušale iskoristiti. Ipak, kvalitetnim servisom, dobrom igrom u polju i pravodobnom reakcijom Malene su ponovno uspostavile kontrolu te zaključile susret rezultatom 25:19 za konačnih 3:0.

Igor Arbutina: "Ovi bodovi važni su za stvaranje pozitivnog ritma"

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

„Osvojili smo prve bodove u novoj sezoni i ostvarili važnu pobjedu protiv Osijeka. Očekivali smo zahtjevnu utakmicu jer su Osječanke mlada, poletna i borbena ekipa koja, čim joj se pruži malo prostora, zna stvoriti pritisak. Naše djevojke odlično su kontrolirale utakmicu, posebno u prva dva seta. U trećem je došlo do manjeg pada koncentracije, ali smo kvalitetnim servisom i dobrom igrom u polju ponovno uspostavili ravnotežu i zasluženo slavili s 3:0.

Ova nam je pobjeda iznimno važna za početak sezone, stvaranje pozitivnog ozračja i hvatanje natjecateljskog ritma. Djevojke zaista dobro rade na treninzima i drago mi je što se taj rad pokazuje i na utakmicama. Čestitam im na pobjedi i nadam se da ćemo nastaviti u istom smjeru.

Sada nam slijedi zahtjevno gostovanje u Rijeci, protiv ekipe koja je ostvarila dvije pobjede u prva dva kola, a sada je uvjerljivo svladala Brda u Splitu. Riječ je o kvalitetnoj ekipi koju predvode iskusne Sanja Popović i Hana Čutura, uz niz mladih i poletnih igračica. Očekuje nas zanimljiva i teška utakmica za koju se moramo dobro pripremiti”, istaknuo je Arbutina

Nina Strize: "Ponosna sam na priznanje i na našu prvu pobjedu"

Jedna od najistaknutijih igračica susreta, Nina Strize, nakon utakmice osvrnula se na pobjedu, ali i na posebno priznanje koje joj je uručeno prije početka susreta.

„Prva domaća utakmica i prva pobjeda u našim Kaštelima! Doduše, ovoga puta nismo igrale u svojoj dvorani, nego u Kaštel Sućurcu, pa smo se malo približile Splitu”, uz osmijeh je komentirala Nina.

„Osijek je mlada, ali vrlo zahtjevna i borbena ekipa. Čestitam svojim suigračicama na pobjedi, a igračicama Osijeka na prikazanoj igri. Mislim da smo zasluženo osvojile sva tri boda.

Posebno bih zahvalila svom klubu, stručnom stožeru, upravi i svima koji su glasali za mene. Iznimno sam ponosna što sam dobitnica nagrade 'Srcem za Kaštela' za 2025. godinu. To mi je velika čast, ali i dodatna motivacija da svojim radom, zalaganjem i igrama opravdam ukazano povjerenje i u ovoj natjecateljskoj sezoni”, poručila je Strize.

Slijedi zahtjevno gostovanje u Rijeci

Nakon uspješnog domaćeg nastupa Malene se okreću novom prvenstvenom izazovu. U sljedećem kolu očekuje ih gostovanje kod Rijeke, ekipe koja je u prva dva susreta ostvarila dvije pobjede te se već na početku prvenstva predstavila kao ozbiljan suparnik.

Pobjeda protiv Osijeka donijela je Riboli Kaštela prve bodove, ali i važan poticaj za nastavak sezone. Malene su pokazale da se kvalitetan rad na treninzima prenosi na natjecateljski teren, a sada žele nastaviti u istom ritmu i na sljedećem gostovanju.