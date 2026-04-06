Male večernje navike koje mijenjaju sve: Ovo rade ljudi koji se bude raspoloženi

Priprema za dobar dan ne počinje ujutro, nego večer prije. Iako mnogi pokušavaju “popraviti” jutro kavom ili rutinom, stručnjaci upozoravaju da je ključ u navikama koje imamo prije spavanja.

Male promjene u večernjoj rutini mogu značajno utjecati na raspoloženje, razinu energije i mentalnu jasnoću sljedećeg dana.

Kratka večernja šetnja smiruje tijelo i misli

Nekoliko minuta lagane šetnje nakon večere može pomoći u regulaciji šećera u krvi, ali i smiriti um nakon napornog dana.

Psiholog Lee Chambers ističe da mu večernja šetnja pomaže “posložiti misli i smiriti um”, što olakšava uspavljivanje.

Maknite mobitel iz spavaće sobe

Kvaliteta sna jedan je od ključnih faktora dobrog raspoloženja, a korištenje mobitela navečer često ga narušava.

Stručnjaci savjetuju da ugasite ekrane barem 30 minuta prije spavanja i, ako je moguće, ostavite uređaje izvan spavaće sobe kako biste izbjegli noćno provjeravanje.

Topla kupka ili tuš kao signal tijelu da je vrijeme za odmor

Topla kupka može pomoći u opuštanju, smanjenju stresa i poboljšanju sna, osobito kod osoba koje pate od nesanice.

Ako nemate kadu, i tuširanje ima sličan učinak jer pomaže tijelu da snizi temperaturu, što olakšava uspavljivanje.

Jednostavna vježba koja smanjuje stres

Tzv. “skeniranje tijela” jednostavna je tehnika kojom se pažnja usmjerava na svaki dio tijela, od glave do stopala.

Ova praksa pomaže u smanjenju napetosti i pretjeranog razmišljanja te priprema tijelo za san.

Kratka refleksija mijenja perspektivu

Umjesto da se fokusiramo na ono što nismo stigli, stručnjaci savjetuju da navečer razmislimo o onome što smo uspjeli napraviti.

Čak i mali pomaci daju osjećaj napretka i motivaciju za sljedeći dan.

Završite dan zahvalnošću

Jedna od najjednostavnijih, ali i najučinkovitijih navika je zapisivanje nekoliko stvari na kojima ste zahvalni.

Istraživanja pokazuju da ova praksa može smanjiti stres i poboljšati opće zadovoljstvo životom.