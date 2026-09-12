Mala pobjeda usred vatrene stihije: U velikom požaru na Braču spašeno janje

Dok vatrogasci već danima vode iscrpljujuću borbu s velikim požarom na Braču, s požarišta stiže i jedna lijepa priča.

Usred opožarenog područja spašeno je janje koje se našlo u opasnosti od vatrene stihije. U trenucima kada je svaki potez vatrogasaca usmjeren na zaustavljanje širenja požara i zaštitu ljudi, kuća i prirode, vremena se pronašlo i za spašavanje životinje.

Janje je izvučeno na sigurno, daleko od vatre i dima, a prizor spašavanja donio je barem malo vedrine u iznimno teškim trenucima na otoku.

Veliki požar na Braču zahvatio je oko 1500 hektara, a u njegovu gašenju sudjeluju brojne vatrogasne snage s otoka i kopna te protupožarni zrakoplovi.

Dok iza vatrene stihije ostaju veliki tragovi, spašeno janje postalo je jedna od onih malih, ali vrijednih pobjeda s požarišta.