Mala kupaonica, a ne želite se odreći bidea? Talijani imaju praktično rješenje

U Italiji je kupaonicu bez bidea gotovo teško zamisliti. No u malim stanovima, apartmanima i gostinjskim kupaonicama svaki je centimetar dragocjen, pa za još jedan sanitarni element jednostavno nema uvijek dovoljno mjesta. Talijani se zato sve češće okreću rješenju koje omogućuje funkciju bidea, ali bez zauzimanja dodatnog prostora na podu. Riječ je o bide-tuševima, odnosno malim ručnim tuševima koji se postavljaju neposredno uz WC školjku. Takvo rješenje može biti posebno zanimljivo i za male kupaonice kakve često nalazimo u stanovima na hrvatskoj obali, starijim gradskim zgradama ili apartmanima, gdje nekoliko dodatnih centimetara može napraviti veliku razliku, piše lavorincasa.it.

Bide bez bidea

Bide-tuš izgledom podsjeća na klasičnu ručicu tuša, samo što je znatno manji i prilagođen osobnoj higijeni. Najčešće se postavlja na zid uz WC školjku kako bi uvijek bio nadohvat ruke, a ovisno o izvedbi može se smjestiti i u blizini umivaonika. Upravo je to njegova najveća prednost u maloj kupaonici. Umjesto da se prostor mora pronaći za zaseban bide, funkcija se dodaje postojećem WC-u. Na tržištu postoji više izvedbi, od vrlo jednostavnih ručnih tuševa do modela s fleksibilnim crijevom i miješalicom kojom se mogu regulirati temperatura i jačina mlaza.

Fleksibilno crijevo dodatno olakšava korištenje

Praktična opcija za male kupaonice je bide-tuš s fleksibilnim crijevom. Standardna duljina crijeva kod takvih modela iznosi oko 1,25 metara, dok pojedine izvedbe mogu imati i crijevo dugo oko 1,5 metara. Zahvaljujući tome tušem je jednostavno rukovati, a ne mora služiti isključivo za osobnu higijenu. Može biti praktičan i prilikom čišćenja WC školjke te teško dostupnih dijelova kupaonice. Pojedini modeli imaju i miješalicu kojom se reguliraju pritisak i temperatura vode, što korištenje čini ugodnijim. Koji će model biti najbolji ipak ponajviše ovisi o rasporedu i veličini same kupaonice, piše Jutarnji.

Ne mora narušiti izgled kupaonice

Bide-tuš više ne mora izgledati poput dodatka koji je naknadno ugrađen jer danas postoje vrlo diskretni modeli koji se lako uklapaju u moderne kupaonice. Miješalica može biti vidljiva ili ugrađena u zid, a ručice dolaze u različitim oblicima i završnim obradama. Kod uređenja vrlo male kupaonice posebno su zanimljivi podžbukni modeli jer ostavljaju uredniji i vizualno jednostavniji prostor. Prednost je i to što sama ručica zauzima vrlo malo mjesta. Kada se ne koristi, stoji na zidnom držaču pokraj WC-a, zbog čega ne oduzima dragocjenu površinu poda.

Postoji i tehnološki naprednija opcija

Za one koji žele još diskretnije rješenje postoji i takozvani washlet, odnosno WC školjka ili posebna WC daska s integriranom funkcijom bidea. Ovakvi sustavi potječu iz Japana, a osnovna im je karakteristika mlaznica smještena ispod WC daske. Pritiskom na tipku aktivira se mlaz vode pa korisnik ne mora ustajati niti koristiti zaseban bide. Kod naprednijih modela moguće je namjestiti temperaturu vode i jačinu mlaza, dok pojedine izvedbe nude i grijanje WC daske, sušenje te druge dodatne funkcije. Takvo je rješenje tehnološki naprednije, ali u pravilu i skuplje od običnog bide-tuša. Nekoliko centimetara može napraviti veliku razliku. Upravo je zato jednostavan bide-tuš zanimljiva opcija kada uređujete malu kupaonicu. Ne zahtijeva prostor za dodatni sanitarni element, nalazi se uz WC i može se uklopiti čak i ondje gdje je svaki centimetar već iskorišten. Prije ugradnje ipak treba provjeriti postojeće vodovodne instalacije i mogućnosti priključivanja, a sam zahvat prepustiti vodoinstalateru, osobito ako želite podžbuknu miješalicu ili dovod tople i hladne vode.

Talijanska navika korištenja bidea tako ne mora nestati ni kada je kupaonica vrlo mala. Umjesto klasičnog bidea koji zauzima dodatni prostor, mali tuš uz WC može ponuditi praktičnu alternativu, a pritom ostaviti više mjesta za ormarić, perilicu rublja ili jednostavno – malo više prostora za kretanje.